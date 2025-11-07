За словами переможниці "Холостяка", їй було неприємно чути, що говорили інші люди про стосунки з Олександром, адже вони до неї недотичні, пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Наталії Бобок.

Дівчина запевнила, що у цьому випадку йдеться саме про знайомих військового. Можна припустити, що Інна мала на увазі Олену Мандзюк, яка в одному з інтерв'ю заявила, що Терен та Бєлєнь не перебували у стосунках після завершення шоу "Холостяк". Вона казала, що бачилась з ветераном частіше, ніж переможниця проєкту.

А що стосується самого Олександра, то дівчина відверто розповіла, що думає з приводу його висловлювань.

А про Сашу... Я вважаю, що з різних ситуацій можна вийти по-різному. І якщо є повага одне до одного, то вона чи залишається, чи ні. З мого боку повага залишилася, тому я ніяк не коментувала. Хоча мене кликали на стільки скандальних інтерв’ю з приводу розриву та мовного конфлікту,

– відповіла Інна.

Коли вона подивилась інтерв'ю військового, де він розповів, що не жив після проєкту разом з обраницею, то зрозуміла, що совість у неї чиста. У переможниці шоу навіть є листування, яке доводить її правоту, однак вона не бажає цього робити.

Люди просто все бачать. Моя совість чиста, я розумію, що зробила все. Я підтримувала цю людину, я була поруч. Якщо він сказав, що цього не було, це залишається на його совісті,

– підсумувала Бєлєнь.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Терен в одному з інтерв'ю заявив, що був змушений обрати переможницю шоу "Холостяк", адже це вимога формату проєкту, та й ніхто з дівчат йому не подобався.

Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена?