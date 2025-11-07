Артем Пивоваров поділився історією з минулого у шоу "Де брехня?" на каналі Андрія Бєднякова, передає 24 Канал. Через симпатію до однокурсниці йому довелося пиляти череп людини.

До слова Мережа розчулена: Артем Пивоваров здійснив мрію дівчинки, батько якої служить у ЗСУ

"Ну, пиляв череп людини, щоб сподобатися дівчині. Добрий вечір, Артеме. У нас у Маріуполі можна було просто троянду подарувати, а у вас – ні", – пожартував з цього приводу Андрій Бєдняков.

Артем Пивоваров навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера. Там можна було залишатися на додаткові заняття після пар. Він обирав ходити на практику до моргу, адже туди також ходила дівчина, яка йому подобалась.

Я ходив на практику до патологоанатома. Якось прийшов, а викладача, якого я знав, не було — інший чоловік. Він почув, як я підказую, і каже: "Ти що, найрозумніший тут? Бери ножівку й пиляй". І дав мені справжню пилку по металу. Ну я й почав пиляти,

– розповів Артем Пивоваров.

Співак поділився, що дівчина оцінила його вчинок, сказавши: "Ну ти й бешкетник". Його сміливість спрацювала, тож він продовжив спілкування з однокурсницею.

Нагадаємо, уже сьогодні, 7 листопада, розпочнеться серія концертів Артема Пивоварова у Палаці Спорту. У супроводі концерту артист виконуватиме свої найвідоміші пісні. Організатори обіцяють унікальне шоу.

