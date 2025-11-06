У цій стрічці Святослав Вакарчук вперше показав свою дружину разом дітьми. Крім того, артист розповів про знайомство з коханою. Пише 24 Канал, журналісти якого побували на допрем'єрному показі "Океан Ельзи: Спостереження шторму" у Львові.

Під час фільму про історію "Океан Ельзи" не оминули й тему особистого життя, оскільки воно мало безпосередній вплив на артистів і їхню музику. Зокрема, Вакарчук розповів про своїх дітей та дружину Євгенію Яцуту. У стрічці показала ексклюзивні фото Святослава з сином Іваном, донькою Соломією та коханою.

Вона (дружина – 24 Канал) з'явилася в моєму серці у найскладніший період мого життя і врятувала мене насправді. Знайомство з Женею повністю змінило моє життя. Це вилилося в моїх дітей і продовжує виливатися в моїх піснях,

– сказав лідер ОЕ у фільмі.



Святослав Вакарчук з дружиною та дітьми / Фото 24 Каналу, зроблене в кінотеатрі

Святослав Вакарчук з дітьми / Фото 24 Каналу, зроблене в кінотеатрі

Зауважимо, що в червні цього року Івану виповнилося чотири роки, а Соломійці – три. Про це писав Святослав Вакарчук у своєму інстаграмі.

Що відомо про особисте життя Вакарчука?