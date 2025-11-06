В этой ленте Святослав Вакарчук впервые показал свою жену вместе детьми. Кроме того, артист рассказал о знакомстве с возлюбленной. Пишет 24 Канал, журналисты которого побывали на допремьерном показе "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" во Львове.
Не пропустите Украина впервые получила титул "Вице Мисс Земля": кто представлял нашу страну
Во время фильма об истории "Океан Эльзы" не обошли и тему личной жизни, поскольку она имела непосредственное влияние на артистов и их музыку. В частности, Вакарчук рассказал о своих детях и жене Евгении Яцуте. В ленте показала эксклюзивные фото Святослава с сыном Иваном, дочерью Соломией и любимой.
Она (жена – 24 Канал) появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях,
– сказал лидер ОЕ в фильме, как передает OBOZ.UA.
Святослав Вакарчук с женой и детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре
Святослав Вакарчук с детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре
Заметим, что в июне этого года Ивану исполнилось четыре года, а Соломийке – три. Об этом писал Святослав Вакарчук в своем инстаграме.
Что известно о личной жизни Вакарчука?
- В юности Святослав встречался с Асей Трубецкой, которая познакомила его с Павлом Гудимовым и Юрием Хусточкой. Они впоследствии вместе основали группу "Океан Эльзы". Также в состав коллектива входил барабанщик Денис Глинин.
- Первой женой певца стала Ляля Фонарева. Супруги прожили вместе 20 лет, однако в 2021 году развелись. Святослав и Ляля воспитывали дочь женщины от предыдущих отношений, но общих детей не имели.
- Артисту приписывали роман с Кристиной Соловий, которая была его подопечной на проекте "Голос страны", однако они эту информацию опровергали.
- Впоследствии по сети начала распространяться информация, что Вакарчук находится в отношениях с совладелицей компании Radioaktivefilm Евгенией Яцутой. Певец немного говорил о своих отношениях, потому что считает, что "личное должно оставаться личным". Летом 2025 года их вместе увидели на Atlas Festival.