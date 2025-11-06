Девушка вошла в топ-8 и получила титул "Вице Мисс Земля 2025". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Желясковой.

Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в топ-8 и получила титул "Вице Мисс Земля 2025". Я бесконечно счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну,

– написала Мария Желяскова.

По словам модели, она провела на Филиппинах три незабываемые недели. Мария уже имеет титул "Мисс Одесса" и "Мисс Украина-Земля". Девушка призналась, что третья победа для нее особенная и важная.

Я благодарна за все, что имею. Благодарна Богу за благословение, за то, что именно сейчас я здесь – и могу с гордостью поднять флаг Украины перед всем миром,

– отметила модель.

Желяскова поблагодарила своего национального директора Веронику Щипцову и всю команду "Мисс Украина" за поддержку, веру и надежду.

Сегодня свершилась история, которую наша страна вписала золотыми буквами в страницы конкурса "Мисс Земля". Я невероятно счастлива и горда быть частью этого момента для Украины,

– подытожила Мария.

Мария Желяскова на конкурсе "Мисс Земля 2025" / Фото из инстаграма модели

Мария Желяскова получила титул "Вице Мисс Земля 2025" / Фото из инстаграма модели

Мария Желяскова с флагом Украины / Фото из инстаграма модели

Кто победил на "Мисс Земля 2025"?