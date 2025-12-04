В материале 24 Канала читайте о том, для кого Вячеслав Хурсенко написал песню "Соколята". И почему несмотря на это именно он все равно стал исполнителем хита.

Вячеслав Хурсенко стал известным как певец благодаря песне "Тату", которую исполнил на второй "Червоной руте" в Запорожье. На него сразу обратили внимание, ведь у исполнителя был редкий и красивый голос. Но он все еще мечтал написать хит, что покорит миллионы слушателей.

В определенный период Вячеслав Хурсенко ездил с концертами по Украине вместе с Василием Зинкевичем. В то время Зинкевич переживал непростой период – он разъехался с женой Людмилой. Говорят, что женщина покинула Василия и оставила его с двумя маленькими сыновьями. Однако до сих пор ни сам артист, ни его дети не вдаются в подробности.



Василий Зинкевич с сыновьями в кругу друзей / Фото Hromadske

Василий Зинкевич стал настоящим наставником для своих сыновей. Эта история глубоко поразила Хурсенко, который рос без папы. Так он написал песню "Соколята" о крепкой связи между отцом и сыновьями – композитор создал ее всего за 40 минут в дороге из Сокаля в Луцк.

Композиция "Соколята" была написана именно для Василия Зинкевича и его сыновей. Певец вроде бы и не был против взять ее в свой репертуар, но так и не выполнял. По одной из версий, Зинкевич отказался исполнять "Соколят", потому что решил, что ему не хватит сил рассказывать болезненную историю перед людьми снова и снова.

Бывший руководитель художественного фонда Украинского Радио Николай Амосов, который был знаком с Хурсенко и ставил его песни в эфир, предложил Хурсенко оставить эту композицию себе.

Я сказал: "Слава, давай сделаем так: я позвоню Василию, мы с ним поговорим. Ты должен сам исполнять эту песню и никому больше не отдавать". Собственно, так и произошло,

– делился Николай Амосов в фильме "Полет белого журавля".

Вячеслав Хурсенко – "Соколята": смотрите видео онлайн

Так песня "Соколята" стала главным хитом Вячеслава Хурсенко. С этой композицией певец выступил в 1994 году на "Песенном Вернисаже" в Киеве. Но мало кто верил, что ему удастся одержать победу.

Журналист Александр Бутко, который тогда был в жюри, вспоминал, что среди судей также была София Ротару. Бутко рассказал ей, что композиция "Соколята" посвящена Зинкевичу, который сам воспитывал двоих детей. Это растрогало артистку и она отдала гран-при "Вернисажа" именно Хурсенко.

Композицию "Соколята" Вячеслав Хурсенко представлял как "правдивую грустную историю одного хорошего и талантливого человека".

Отметим, что песня "Соколята" в 2024 году стала объектом скандала. "Квартал 95" использовал музыку композиции для юмористической песни о псе Патроне. Однако с начала войны "Соколята" приобрели новое значение – их исполняют на благотворительных концертах, под песню хоронят воинов. Мария Хурсенко, дочь композитора, которой принадлежат авторские права на его песни, назвала это "искажением и обесцениванием".

Вячеслав Хурсенко умер в 2009 году из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. Но его музыкальное наследие навсегда вошло в сокровищницу украинской культуры.