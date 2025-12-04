У матеріалі 24 Каналу читайте про те, для кого В'ячеслав Хурсенко написав пісню "Соколята". І чому попри це саме він все одно став виконавцем хіта.

Зверніть увагу Про концерти з серії "IV", рекорд Пивоварова, батьківство і "Танці з зірками": інтерв'ю з MONATIK

В'ячеслав Хурсенко став відомим як співак завдяки пісні "Тату", яку виконав на другій "Червоній руті" в Запоріжжі. На нього одразу звернули увагу, адже у виконавця був рідкісний і красивий голос. Та він все ще мріяв написати хіт, що підкорить мільйони слухачів.

У певний період В'ячеслав Хурсенко їздив з концертами Україною разом з Василем Зінкевичем. На той час Зінкевич переживав непростий період – він роз'їхався з дружиною Людмилою. Кажуть, що жінка покинула Василя та залишила його з двома маленькими синами. Однак дотепер ні сам артист, ні його діти не вдаються до подробиць.



Василь Зінкевич з синами у колі друзів / Фото Hromadske

Василь Зінкевич став справжнім наставником для своїх синів. Ця історія глибоко вразила Хурсенка, який ріс без тата. Так він написав пісню "Соколята" про міцний зв'язок між батьком та синами – композитор створив її всього за 40 хвилин у дорозі з Сокаля до Луцька.

Композиція "Соколята" була написана саме для Василя Зінкевича та його синів. Співак начебто й не був проти взяти її у свій репертуар, але так і не виконував. За однією з версій, Зінкевич відмовився виконувати "Соколят", бо вирішив, що йому забракне сил розповідати болючу історію перед людьми знову й знову.

Колишній керівник художнього фонду Українського Радіо Микола Амосов, який був знайомий з Хурсенком та ставив його пісні в етер, запропонував Хурсенку залишити цю композицію собі.

Я сказав: "Славо, зробімо так: я подзвоню Василю, ми з ним поговоримо. Ти мусиш сам виконувати цю пісню і нікому більше не віддавати". Власне, так і сталося,

– ділився Микола Амосов у фільмі "Політ білого журавля".

В'ячеслав Хурсенко – "Соколята": дивіться відео онлайн

Так пісня "Соколята" стала головним хітом В'ячеслава Хурсенка. З цією композицією співак виступив у 1994 році на "Пісенному Вернісажі" у Києві. Та мало хто вірив, що йому вдасться здобути перемогу.

Журналіст Олександр Бутко, який тоді був у журі, пригадував, що серед суддів також була Софія Ротару. Бутко розповів їй, що композиція "Соколята" присвячена Зінкевичу, який сам виховував двох дітей. Це розчулило артистку і вона віддала гран-прі "Вернісажу" саме Хурсенку.

Композицію "Соколята" В'ячеслав Хурсенко представляв як "правдиву сумну історію одного хорошого і талановитого чоловіка".

Зазначимо, що пісня "Соколята" у 2024 році стала об'єктом скандалу. "Квартал 95" використав музику композиції для гумористичної пісні про пса Патрона. Однак з початку війни "Соколята" набули нового значення – їх виконують на благодійних концертах, під пісню ховають воїнів. Марія Хурсенко, донька композитора, якій належать авторські права на його пісні, назвала це "спотворенням і знеціненням".

В'ячеслав Хурсенко помер у 2009 році через ускладнення, спричинені цукровим діабетом. Але його музичний спадок назавжди увійшов до скарбниці української культури.