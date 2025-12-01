Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Steve Soul. Певец опубликовал видео с Вакарчуком.

Святослав Вакарчук и Steve Soul спели песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" на Графтон-стрит, что в самом центре Дублина. В конце выступления люди поддержали певцов аплодисментами.

Нереальный момент,

– написал Steve Soul.

Святослав Вакарчук спел "Обійми" в центре Дублина / видео из инстаграма Steve Soul

Реакция сети

"Это невероятно, наконец и Святослав Вакарчук добрался до этой улочки в Дублине".

"Это прекрасно! Вчерашний концерт как будто продолжается!"

"Это нереально прекрасно и чувствительно".

"Вау, это прекрасно".

"Парень хорошо поет, виделись в Дублине".

Заметим, что 29 ноября группа "Океан Эльзы" выступала в Дублине. А сегодня, 1 декабря, в столице Ирландии должен состояться показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", о чем коллектив сообщил в инстаграме.

Где еще ранее выступил Святослав Вакарчук?