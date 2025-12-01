Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Steve Soul. Співак опублікував відео з Вакарчуком.
Святослав Вакарчук та Steve Soul заспівали пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" на Графтон-стріт, що в самому центрі Дубліна. Наприкінці виступу люди підтримали співаків оплесками.
Нереальний момент,
– написав Steve Soul.
Святослав Вакарчук заспівав "Обійми" у центрі Дубліна / відео з інстаграму Steve Soul
Реакція мережі
- "Це неймовірно, нарешті й Святослав Вакарчук дістався цієї вулички в Дубліні".
- "Це прекрасно! Вчорашній концерт наче продовжується!"
- "Це нереально прекрасно і чутливо".
- "Вау, це чудово".
- "Хлопчина гарно співає, бачились в Дубліні".
Зауважимо, що 29 листопада гурт "Океан Ельзи" виступав у Дубліні. А сьогодні, 1 грудня, в столиці Ірландії має відбутися показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", про що колектив повідомив в інстаграмі.
Де ще раніше виступив Святослав Вакарчук?
Нагадаємо, що раніше Святослав Вакарчук виконав пісню "Дівчина (з іншого життя)" з хором "Гомін". Річ у тім, що 10 листопада вони мали концерти у Кракові на ICE Krakow Congress Centre, проте в різний час.
Художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко також завітав на концерт лідера гурту "Океан Ельзи". Вони разом заспівали "Така, як ти" під фортепіано.
А наприкінці літа Вакарчук виступив у київському метро після масованої атаки росіян. Співак грав на гітарі та співав "Обійми" під час повітряної тривоги.