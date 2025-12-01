Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Steve Soul. Співак опублікував відео з Вакарчуком.

Дивіться також Просто на концерті: Надя Дорофєєва розчулила доньку військового своїм вчинком

Святослав Вакарчук та Steve Soul заспівали пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" на Графтон-стріт, що в самому центрі Дубліна. Наприкінці виступу люди підтримали співаків оплесками.

Нереальний момент,

– написав Steve Soul.

Святослав Вакарчук заспівав "Обійми" у центрі Дубліна / відео з інстаграму Steve Soul

Реакція мережі

"Це неймовірно, нарешті й Святослав Вакарчук дістався цієї вулички в Дубліні".

"Це прекрасно! Вчорашній концерт наче продовжується!"

"Це нереально прекрасно і чутливо".

"Вау, це чудово".

"Хлопчина гарно співає, бачились в Дубліні".

Зауважимо, що 29 листопада гурт "Океан Ельзи" виступав у Дубліні. А сьогодні, 1 грудня, в столиці Ірландії має відбутися показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", про що колектив повідомив в інстаграмі.

Де ще раніше виступив Святослав Вакарчук?