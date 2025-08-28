Цікаво, що поруч із ним був відомий телеведучий Дмитро Комаров. Як виявилося, це не випадковість. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку лідера гурту "Океан Ельзи".

Фронтмен ОЕ виконав пісню "Обійми", а українці підспівували й аплодували йому. Все це відбувалося під час повітряної тривоги в Києві.

Святослав Вакарчук виступив в метро у Києві: дивіться відео онлайн

Згодом стало відомо, що Вакарчук взяв участь у невеликому епізоді документального проєкту Дмитра Комарова.

Важлива тема. Побачите вже цього року,

– прокоментував Святослав.

Що відомо про ракетний обстріл Києва?