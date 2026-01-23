Музиканти також показали кліп до цієї композиції. Відеоробота вийшла на ютуб-каналі Тіни Кароль. Ролик всього за п'ять годин після прем'єри переглянули вже понад 20 тисяч разів, написали сотні коментарів та поставили тисячі лайків.

Не пропустіть "Фабрика зірок", "Танцюють всі" та "Вгадай мелодію" повертаються на екрани

Це пісня про довіру й підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково переривається чиєюсь ніжністю і звучанням,

– зазначив Сергій Жадан.

Тіна Кароль додала, що для неї цей трек – про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки, про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою, про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань.

"Хартія", "Жадан і Собаки" та Тіна Кароль – "Ніч": дивіться відео онлайн

Ніч розіллється і перетече. Але як він тримає її за плече, наче боїться її загубити, наче знає, що вона втече. Тиша така глибока й проста. Але Бог рок-н-ролу захищає міста. І якщо ти не віриш у співи свої – подивися як він тримає її,

– звучить в композиції.

Кліп до треку "Ніч" артисти знімали у харківському метро.

Для довідки! Сергій Жадан служить у лавах 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", де займається військово-цивільним комунікуванням, забезпечуючи зв'язки між бригадою і суспільством. Про це музикант розповідав на шоу "OK TALK". Саме тому "Хартія" також була залучена до роботи над піснею "Ніч".

Яка реакція слухачів на пісню Тіни Кароль та Сергія Жадана?

У коментарях під відеороботою слухачі зізналися, що ледь стримували сльози під час перегляду кліпу. Вони зворушені атмосферою Харкова, дуетом Тіни Кароль і Сергія Жадана, а також особистими спогадами, що повертає їх у важливі моменти життя.

"До сліз. Рідний Харків. Неймовірні співаки, неймовірне місто й така рідна, особлива атмосфера. Дуже щемливо й проникливо";

"Я встиг на прем'єру цього зворушливого твору. Згадав себе на цих станціях метро Архітектора Бекетова, Київська і т.д., як я зустрічав дружину в метро і спав на червоній гілці, бо сама довга. Тепер я служу в "Хартії", зараз на Куп'янщині, наша артилерія допомагає нашій піхоті. Сльози від кліпу";

"Плачу. Я в Харкові не була жодного разу, але навіть до мене дійшло, яке це оху*нно сильне і вайбове місто. Дякую, я дуже чекала на цю пісню";

"Неймовірний кліп, неймовірний дует! Щира подяка Тіні Кароль та Сергію Жадану за підтримку харків'ян й не тільки в сьогоднішні важкі часи";

"Просто шедевр. Як харків'янин, дивлюсь на це з неймовірними емоціями, підвищеним тиском, серцебиттям та цукром. Дякую вам".

Коментарі під кліпом на трек "Ніч" / Скриншоти з ютубу

Зауважимо, що перед виходом цього трек "Ніч" на Тіну Кароль вилилась хвиля хейту.

Чому співачку розкритикували в мережі?