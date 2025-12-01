Співачка запросила на сцену доньку військового та записала звернення до її батька. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт МУЗВАР.

Варвара прийшла на концерт Наді Дорофєєвої з плакатом, на якому було написано, що її батько мріє зробити фотографію зі співачкою, але зараз здійснити бажання неможливо, адже він захищає Україну на фронті.

Дівчинка поділилась, що батько дуже сумує на війні, тож вона хоче "подарувати йому маленьку радість". Так, Варварка запитала в Дорофєєвої, чи змогла б співачка сфотографуватися з нею.

Надя прочитала плакат Варвари, запросила її на сцену і записала звернення до батька дівчинки.

Сашо, добрий вечір вам. Ми з Варварою в Києві. Я не знаю, чому Варвара плаче. Можливо, їй не сподобалось, як я наживо виглядаю, я не знаю. Але, якщо серйозно, то Варвара написала неймовірний текст на плакаті, щоб я зробила фото з нею для вас. І не тільки я, а весь Київ і BLOCKBUSTER MALL! Сашо, це все для вас! Дякуємо вам за все, що ви робите для нашої країни,

– сказала Дорофєєва.

