Певица пригласила на сцену дочь военного и записала обращение к ее отцу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт МУЗВАР.

Варвара пришла на концерт Нади Дорофеевой с плакатом, на котором было написано, что ее отец мечтает сделать фотографию с певицей, но сейчас осуществить желание невозможно, ведь он защищает Украину на фронте.

Девочка поделилась, что отец очень скучает на войне, поэтому она хочет "подарить ему маленькую радость". Так, Варварка спросила у Дорофеевой, смогла бы ли певица сфотографироваться с ней.

Надя прочитала плакат Варвары, пригласила ее на сцену и записала обращение к отцу девочки.

Саша, добрый вечер вам. Мы с Варварой в Киеве. Я не знаю, почему Варвара плачет. Возможно, ей не понравилось, как я вживую выгляжу, я не знаю. Но, если серьезно, то Варвара написала невероятный текст на плакате, чтобы я сделала фото с ней для вас. И не только я, а весь Киев и BLOCKBUSTER MALL! Саша, это все для вас! Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей страны,

– сказала Дорофеева.

Кто такая Надя Дорофеева?