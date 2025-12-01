Певица пригласила на сцену дочь военного и записала обращение к ее отцу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт МУЗВАР.
Варвара пришла на концерт Нади Дорофеевой с плакатом, на котором было написано, что ее отец мечтает сделать фотографию с певицей, но сейчас осуществить желание невозможно, ведь он защищает Украину на фронте.
Девочка поделилась, что отец очень скучает на войне, поэтому она хочет "подарить ему маленькую радость". Так, Варварка спросила у Дорофеевой, смогла бы ли певица сфотографироваться с ней.
Надя прочитала плакат Варвары, пригласила ее на сцену и записала обращение к отцу девочки.
Саша, добрый вечер вам. Мы с Варварой в Киеве. Я не знаю, почему Варвара плачет. Возможно, ей не понравилось, как я вживую выгляжу, я не знаю. Но, если серьезно, то Варвара написала невероятный текст на плакате, чтобы я сделала фото с ней для вас. И не только я, а весь Киев и BLOCKBUSTER MALL! Саша, это все для вас! Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей страны,
– сказала Дорофеева.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева – одна из самых успешных украинских певиц. С 2010 до 2020 года вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним) выступала в группе "Время и Стекло", которой занимался продюсерский центр MOZGI Entertainment, основанный Потапом (Алексеем Потапенко) и Ириной Горовой.
После того, как коллектив прекратил существование, Дорофеева начала сольную карьеру. Ее первый сольный клип – на песню gorit, режиссером видеоработы стала Таня Муиньо. Дебютный сольный альбом певицы называется Dofamin.
В 2015 году Надя вышла замуж за Владимира Дантеса, а в марте 2022 года они объявили о разводе. Сейчас артистка состоит в браке с ресторатором Михаилом Кацуриным.