У рамках Єдинозбору вони разом зі співачкою Надею Дорофєєвою та Українською Студентською Лігою запустили "Студентську лігу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Притули.

Кожен вищий навчальний заклад може долучитися до Єдинозбору: відкрити допоміжну банку і збирати кошти на антишахедні дрони. Студенти цих університетів також можуть відкривати власні дружні банки.

Зауважимо! Якщо навчальний заклад не входить до студентської ліги, але хоче долучитися до збору, то потрібно написати на пошту – vk@usl.org.ua.

Університет, якому вдасться зібрати найбільше донатів, отримає приз – Надя Дорофєєва зіграє безплатний концерт у виші.

Проте це ще не всі приємні бонуси для студентів. До 1 грудня знімайте відео у тікток під нову пісню Дорофєєвої "Японія" і ставте хештеги #Японія та #Студентськагонка. Серед усіх роликів співачка обере 5 найкращих і зробить репост у своїх соціальних мережах.

До університету, де навчаються автори найкращого відео, приїдуть Сергій Притула та стендап-комік Антон Тимошенко, щоб провести офлайн подкаст "Гуртом та Вщент".

Які університети вже долучилися до збору?

Державний податковий університет.

Сумський державний університет.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (студентська рада студміста).

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Сумський національний аграрний університет.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

Дніпровський гуманітарний університет.

Національний університет "Чернігівська Політехніка".

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Національний університет харчових технологій.

Луганський національний університет.

Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

Національний фармацевтичний університет.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Дніпровський державний медичний університет.

Бердянський державний педагогічний університет.

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Європейський Університет.

Надя Дорофєєва вже випустила пісню "Японія"