Вакарчук спел с хористами, а затем исполнил щемящую песню с Вадимом Яценко. Подробно об этом сюрпризе от артистов – читайте в материале 24 Канала.

В ноябре хор "Гомон" отправился в европейский тур. Артисты выступят в концертных залах Польши, Австрии, Чехии, Германии и других странах.

Лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также отправился в сольный тур Польшей, где даст три концерта.

Так совпало, что "Гомон" и Вакарчук 10 ноября имели выступления в Кракове на ICE Krakow Congress Centre. Правда, в разное время.

Неожиданно для поклонников "Гомона" Святослав Вакарчук вышел на сцену к хористам и исполнил вместе с ними трек ОЕ "Девушка (из другой жизни)".

Всю жизнь я смотрел на фанатов "Океана Эльзы" и не мог понять почему не схожу с ума с ними. Почему я другой. Еще с The Beatles было что-то похожее. Концерт "Гомона". Заходит господин Вакарчук. Поёт вот это. И вдруг у меня мурашки, слезы и мелодия в голове на повторе остаток вечера. Должен извиниться, видимо, я понял,

– написал пользователь Neathead в Threads.

Святослав Вакарчук на концерте хора "Гомон" в Кракове: смотрите видео онлайн

В комментариях под этой публикацией другая пользовательница под ником Svitlana Ch рассказала, что концерт Святослава Вакарчука посетил художественный руководитель хора "Гомон" Вадим Яценко. Женщина также добавила видео, где Вакарчук и Яценко под аккомпанемент фортепиано вместе спели "Така, як ти".

Вадим Яценко на концерте Святослава Вакарчука в Кракове: смотрите видео онлайн

