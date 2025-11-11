Вакарчук спел с хористами, а затем исполнил щемящую песню с Вадимом Яценко. Подробно об этом сюрпризе от артистов – читайте в материале 24 Канала.
В ноябре хор "Гомон" отправился в европейский тур. Артисты выступят в концертных залах Польши, Австрии, Чехии, Германии и других странах.
Лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также отправился в сольный тур Польшей, где даст три концерта.
Так совпало, что "Гомон" и Вакарчук 10 ноября имели выступления в Кракове на ICE Krakow Congress Centre. Правда, в разное время.
Неожиданно для поклонников "Гомона" Святослав Вакарчук вышел на сцену к хористам и исполнил вместе с ними трек ОЕ "Девушка (из другой жизни)".
Всю жизнь я смотрел на фанатов "Океана Эльзы" и не мог понять почему не схожу с ума с ними. Почему я другой. Еще с The Beatles было что-то похожее. Концерт "Гомона". Заходит господин Вакарчук. Поёт вот это. И вдруг у меня мурашки, слезы и мелодия в голове на повторе остаток вечера. Должен извиниться, видимо, я понял,
– написал пользователь Neathead в Threads.
Святослав Вакарчук на концерте хора "Гомон" в Кракове: смотрите видео онлайн
В комментариях под этой публикацией другая пользовательница под ником Svitlana Ch рассказала, что концерт Святослава Вакарчука посетил художественный руководитель хора "Гомон" Вадим Яценко. Женщина также добавила видео, где Вакарчук и Яценко под аккомпанемент фортепиано вместе спели "Така, як ти".
Вадим Яценко на концерте Святослава Вакарчука в Кракове: смотрите видео онлайн
Что известно о других концертах "Гомона" и Святослава Вакарчука?
- Львовский муниципальный хор вскоре также встретится с поклонниками во Вроцлаве, Кельне, Амстердаме, Берлине, Праге и других городах. Их выступления по Европе продлятся до декабря. После этого хористы вернутся в Украину и отправятся в большой тур "На бис". Об этом говорится в соцсетях хора "Гомон".
- В ноябре лидер ОЭ выступит с сольными концертами в Лондоне. В декабре с этой же программой Вакарчук отправится в Афины, Цюрих, Осло, Стокгольм, Париж и другие европейские города. Об этом написано на сайте "Океан Эльзы".