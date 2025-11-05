Участницы конкурса красоты устроили массовую забастовку после того, как их коллегу публично унизил национальный директор Miss Universe Thailand. Все детали скандального инцидента – читайте далее в материале 24 Канала.

Почему возник скандал на "Мисс Вселенная-2025"?

Кроме основных этапов международного конкурса красоты, таких как полуфинал и финал, в Мисс Вселенная проходит ряд предварительных мероприятий (pre-events), которые также являются частью большой программы. Во время одного из событий "Мисс Вселенная-2025" Нават Ицарагрисил, национальный директор Miss Universe Thailand (MUT), встретился с участницами конкурса красоты. Он публично обратился к "Мисс Вселенная Мексики-2025" Фатиме Бош, которая, по его словам, не согласилась публиковать информацию от спонсоров.

Фатима пыталась объяснить Навату, что ему надо согласовывать все с ее организацией.

Я не дал тебе возможности говорить. Будьте вежливы. Я все еще разговариваю со всеми. У тебя есть голос, но надо уважать,

– ответил Ицарагрисил повышенным тоном.

Он будто "отчитал" женщину на глазах у всех. К тому же вел себя пренебрежительно и даже позвал охрану. В конце концов, "Мисс Вселенная Мексики-2025" покинула зал.

Большинство других участниц конкурса красоты поддержали представительницу Мексики и тоже вышли из помещения. Этот "протест" конкурсанток возмутил национального директора Miss Universe Thailand. Он пытался остановить девушек и призвал их не уходить, если они хотят продолжить участвовать в "Мисс Вселенная-2025". В то же время эти предупреждения не остановили женщин.

Что Фатима Бош сказала после того, как вышла из зала?

Конкурсантка возмутилась из-за действий Навата Ицарагрисила и подчеркнула, что никто не имеет права оскорблять женщин и заставлять их молчать.

Это неуважение. Он назвал меня глупой... Я не пытаюсь ни с кем ссориться, просто стараюсь быть доброй и делать все как можно лучше, а он просто сказал мне замолчать. Мир должен это увидеть, потому что мы – сильные женщины, и никто не может заглушить наш голос. Никто не будет вести себя так со мной,

– подчеркнула "Мисс Вселенная Мексика-2025".

Нават Ицарагрисил уже публично извинился. Это он сделал во время церемонии "Мисс Вселенная-2025", которая прошла в Таиланде. Ицарагрисил заявил, что в последнее время был в сильном стрессе, поэтому не проконтролировал собственные эмоции. Национальный директор Miss Universe Thailand отметил, что не хотел никого обидеть. Трансляцию опубликовали на ютуб-канале GrandTV.

The Universe Ceremony: смотрите видео онлайн

Как на скандал отреагировали в "Мисс-Вселенная"?

На официальной странице конкурса красоты в инстаграме появилось заявление, где отметили, что, что Miss Universe 2025 в Таиланде пройдет без изменений. Организация твердо стоит на защите достоинства, безопасности и уважения к участницам, работникам и партнерам.

Miss Universe остается непоколебимой в своей миссии способствовать сотрудничеству, уважении и возможностям для женщин во всем мире, работая вместе со всеми партнерами, чтобы создать безопасный, вдохновенный и незабываемый опыт для каждой делегатки,

– заявила команда "Мисс-Вселенная".

Напомним, что финал "Мисс Вселенная-2025" состоится 21 ноября в Бангкоке.