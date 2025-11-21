Как оказалось, украинцы смогут выбрать девушку, которая будет представлять нашу страну на международной арене, пишет 24 Канал.

После отбора в финал "Мисс Украина 2025" вошли 18 девушек из разных уголков Украины.

София Левина;

Мария Калиниченко;

Юлия Панченко;

Ольга Дмитриевская;

Валерия Лисовская;

Аврора Брайнина;

Вера Валяева;

Дарья Харитонова;

Виктория Довгополюк;

Маргарита Найденко;

Ева Бондаренко;

Анна Марковец;

Дарья Чуйко;

Анастасия Костенко;

Юлия Левченко;

София Орел;

Илона Галкина;

Виктория Афанасенкова.

Участницы конкурса красоты "Мисс Украина 2025" / Фото пресс-службы

Каждый украинец может поддержать свою фаворитку в онлайн-голосовании, которое уже стартовало на сайте конкурса красоты.

В то же время онлайн-голосование – это лишь один из этапов на пути к определению победительницы. Имя "Мисс Украина 2025" объявят на большом шоу, трансляция которого состоится на ведущем украинском телеканале. Правда, пока организаторы не разглашают подробности о том, когда состоится финал.

Но на инстаграм-странице конкурса красоты указано, победительницы получат 1 000 000 гривен, а каждая участница – по 100 000 гривен.

Что известно о "Мисс Украина"?