Как оказалось, украинцы смогут выбрать девушку, которая будет представлять нашу страну на международной арене, пишет 24 Канал.

После отбора в финал "Мисс Украина 2025" вошли 18 девушек из разных уголков Украины.

  • София Левина;
  • Мария Калиниченко;
  • Юлия Панченко;
  • Ольга Дмитриевская;
  • Валерия Лисовская;
  • Аврора Брайнина;
  • Вера Валяева;
  • Дарья Харитонова;
  • Виктория Довгополюк;
  • Маргарита Найденко;
  • Ева Бондаренко;
  • Анна Марковец;
  • Дарья Чуйко;
  • Анастасия Костенко;
  • Юлия Левченко;
  • София Орел;
  • Илона Галкина;
  • Виктория Афанасенкова.

Участницы конкурса красоты "Мисс Украина 2025" / Фото пресс-службы

Каждый украинец может поддержать свою фаворитку в онлайн-голосовании, которое уже стартовало на сайте конкурса красоты.

В то же время онлайн-голосование – это лишь один из этапов на пути к определению победительницы. Имя "Мисс Украина 2025" объявят на большом шоу, трансляция которого состоится на ведущем украинском телеканале. Правда, пока организаторы не разглашают подробности о том, когда состоится финал.

Но на инстаграм-странице конкурса красоты указано, победительницы получат 1 000 000 гривен, а каждая участница – по 100 000 гривен.

Что известно о "Мисс Украина"?

  • Это ежегодный национальный конкурс красоты, который был основан еще в 1991 году.
  • Победительница "Мисс Украина" представляет страну на международных конкурсах красоты, например Miss World, Miss Earth, Miss International.
  • На сайте "Мисс Украина" указано, что конкурс красоты сотрудничает с различными благотворительными организациями и всеукраинскими проектами, направленными на поддержку женщин и детей, которые нуждаются в помощи в результате полномасштабного российского вторжения. Призовой фонд победительниц, а также донаты от других участниц конкурса будут использованы на их нужды.
  • В прошлом году победительницей "Мисс Украина" стала 20-летняя Мария Мельниченко.