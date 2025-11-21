Как оказалось, украинцы смогут выбрать девушку, которая будет представлять нашу страну на международной арене, пишет 24 Канал.
После отбора в финал "Мисс Украина 2025" вошли 18 девушек из разных уголков Украины.
- София Левина;
- Мария Калиниченко;
- Юлия Панченко;
- Ольга Дмитриевская;
- Валерия Лисовская;
- Аврора Брайнина;
- Вера Валяева;
- Дарья Харитонова;
- Виктория Довгополюк;
- Маргарита Найденко;
- Ева Бондаренко;
- Анна Марковец;
- Дарья Чуйко;
- Анастасия Костенко;
- Юлия Левченко;
- София Орел;
- Илона Галкина;
- Виктория Афанасенкова.
Участницы конкурса красоты "Мисс Украина 2025" / Фото пресс-службы
Каждый украинец может поддержать свою фаворитку в онлайн-голосовании, которое уже стартовало на сайте конкурса красоты.
В то же время онлайн-голосование – это лишь один из этапов на пути к определению победительницы. Имя "Мисс Украина 2025" объявят на большом шоу, трансляция которого состоится на ведущем украинском телеканале. Правда, пока организаторы не разглашают подробности о том, когда состоится финал.
Но на инстаграм-странице конкурса красоты указано, победительницы получат 1 000 000 гривен, а каждая участница – по 100 000 гривен.
Что известно о "Мисс Украина"?
- Это ежегодный национальный конкурс красоты, который был основан еще в 1991 году.
- Победительница "Мисс Украина" представляет страну на международных конкурсах красоты, например Miss World, Miss Earth, Miss International.
- На сайте "Мисс Украина" указано, что конкурс красоты сотрудничает с различными благотворительными организациями и всеукраинскими проектами, направленными на поддержку женщин и детей, которые нуждаются в помощи в результате полномасштабного российского вторжения. Призовой фонд победительниц, а также донаты от других участниц конкурса будут использованы на их нужды.
- В прошлом году победительницей "Мисс Украина" стала 20-летняя Мария Мельниченко.