Медицинская служба забрала конкурсантку на носилках и отвезла в больницу, передает 24 Канал со ссылкой на издание Hola!

Девушка дефилировала в вечернем платье и не заметила, что приблизилась к краю сцены. Она оступилась и упала.

Представительница Ямайки упала на конкурсе красоты во время дефиле: смотрите видео онлайн

В зале присутствовали президент Мисс Вселенная (MUO) Рауль Рочу и директор Мисс Вселенная Таиланд Нават Ицарагрисил. Оба мужчины побежали на помощь девушке.

В больницу с участницей поехал Рауль. Именно он впоследствии рассказал, как чувствует себя Габриэль. К счастью, представительница Ямайки не получила тяжелых травм.

К счастью, у нее нет переломов, она получает замечательный уход. Она будет оставаться в больнице до конца ночи. Мы будем на связи с ее семьей, чтобы предложить всю необходимую поддержку. Мы молимся за нее и за скорейшее выздоровление,

– написал президент Мисс Вселенная.

Сегодня, 20 ноября, должен пройти финал конкурса. Пока неизвестно, сможет ли конкурсантка принять в нем участие.

Украину на конкурсе представляет София Ткачук. Вчера девушка вышла на сцену в костюме "Голубь мира". Автором идеи была директор "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова, а создавал – филиппинский модельер и художник по костюмам Майкл Барасси.

