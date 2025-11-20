Медицинская служба забрала конкурсантку на носилках и отвезла в больницу, передает 24 Канал со ссылкой на издание Hola!
Интересно Принц Уильям и Кейт Миддлтон поразили изысканными образами на королевском варьете
Девушка дефилировала в вечернем платье и не заметила, что приблизилась к краю сцены. Она оступилась и упала.
Представительница Ямайки упала на конкурсе красоты во время дефиле: смотрите видео онлайн
В зале присутствовали президент Мисс Вселенная (MUO) Рауль Рочу и директор Мисс Вселенная Таиланд Нават Ицарагрисил. Оба мужчины побежали на помощь девушке.
В больницу с участницей поехал Рауль. Именно он впоследствии рассказал, как чувствует себя Габриэль. К счастью, представительница Ямайки не получила тяжелых травм.
К счастью, у нее нет переломов, она получает замечательный уход. Она будет оставаться в больнице до конца ночи. Мы будем на связи с ее семьей, чтобы предложить всю необходимую поддержку. Мы молимся за нее и за скорейшее выздоровление,
– написал президент Мисс Вселенная.
Сегодня, 20 ноября, должен пройти финал конкурса. Пока неизвестно, сможет ли конкурсантка принять в нем участие.
Украину на конкурсе представляет София Ткачук. Вчера девушка вышла на сцену в костюме "Голубь мира". Автором идеи была директор "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова, а создавал – филиппинский модельер и художник по костюмам Майкл Барасси.
Скандал на "Мисс Вселенная-2025"
- Во время одного из событий "Мисс Вселенная-2025" Нават Ицарагрисил, национальный директор Miss Universe Thailand (MUT), имел встречу с участницами конкурса красоты. Он публично обратился к "Мисс Вселенная Мексики-2025" Фатиме Бош, которая, по его словам, не согласилась публиковать информацию от спонсоров.
- Он как бы "отчитал" женщину на глазах у всех. К тому же вел себя пренебрежительно и даже позвал охрану. В конце концов, "Мисс Вселенная Мексики-2025" покинула зал.
- Тогда участницы "Мисс Вселенная-2025" устроили забастовку. После этого Нават Ицарагрисил публично извинился, отметив, что никого не хотел обидеть.