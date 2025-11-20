Медична служба забрала конкурсантку на ношах і відвезла до лікарні, передає 24 Канал із посиланням на видання Hola!

Дівчина дефілювала у вечірній сукні й не помітила, що наблизилась до краю сцени. Вона оступилась і впала.

Представниця Ямайки впала на конкурсі краси під час дефіле: дивіться відео онлайн

У залі були присутні президент Міс Всесвіт (MUO) Рауль Рочу та директор Міс Всесвіт Таїланд Нават Іцарагрісіл. Обоє чоловіків побігли на допомогу дівчині.

До лікарні з учасницею поїхав Рауль. Саме він згодом розповів, як почувається Габріель. На щастя, представниця Ямайки не отримала важких травм.

На щастя, у неї немає переломів, вона отримує чудовий догляд. Вона залишатиметься у лікарні до кінця ночі. Ми будемо на зв'язку з її родиною, щоб запропонувати усю необхідну підтримку. Ми молимося за неї та за швидке одужання,

– написав президент Міс Всесвіт.

Сьогодні, 20 листопада, має пройти фінал конкурсу. Наразі невідомо, чи зможе конкурсантка взяти у ньому участь.

Україну на конкурсі представляє Софія Ткачук. Вчора дівчина вийшла на сцену у костюмі "Голуб миру". Авторкою ідеї була директорка "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова, а створював – філіппінський модельєр і художник з костюмів Майкл Барассі.

