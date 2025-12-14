Валерія отримала омріяну корону від Марії Мельниченко, яка перемогла на конкурсі краси торік. Що відомо про нову "Міс Україна", читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Оголосили переможницю конкурсу краси "Міс Україна 2025"

Що відомо про Валерію Лісовську?

Валерія Лісовська родом з Одеси. Дівчина навчається на 2 курсі Міжнародного університету за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Вона знає французьку та англійську мови.

Одеситка займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, також серед її інтересів – моделінг та мода. Крім того, дівчина проходила курси журналістики. Лісовська прагне вдосконалюватися і надихати інших.

Валерія ділилась, що конкурс краси "Міс Україна" для неї – це шанс втілити власні ідеї в реальність, бути корисною та брати участь у суспільно-важливих проєктах.

Валерія Лісовська / Фото з інстаграму "Міс Україна"

Сторінці Валерія в інстаграмі налічує понад 1600 підписників. Дівчина веде лайфстайл блог.

Лісовська брала участь у конкурсі краси "Міс Одеса 2025". Вона стала володаркою титулу "Віцеміс Південь-Україна 2025". Валерія зізнавалась, що завдяки цьому досвіду отримала багато емоцій і натхнення, також він приніс їй нові знайомства.

Валерія Лісовська на "Міс Одеса 2025" / Фото з інстаграму дівчини

Валерія займається благодійністю. Зокрема, нещодавно долучилася до збору "Міс Україна" для ГО "Землячки". Кошти збирають на шоломи для українських захисниць, вартість одного – 11 тисяч 100 гривень.

Краса буває різною, і найгарніше – бачити, як усі близькі живі й здорові. Тож захистімо тих, хто сьогодні захищає нас на фронті,

– зазначала дівчина.

Важливо! Залишаємо посилання для тих, хто бажає підтримати збір.

Валерія Лісовська долучилася до збору для ГО "Землячки" / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, що саме Валерія Лісовська представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Світу 2026".