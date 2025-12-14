Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Міс Україна". Тепер Лісовська представить нашу країну на "Міс Світу".

Не пропустіть Нова хвиля скандалів на "Міс Всесвіт": дві учасниці несподівано відмовилися від своїх титулів

Валерію Лісовську коронувала торішня переможниця "Міс Україна" Марія Мельниченко.

Ми вже знаємо ім'я нової переможниці "Міс Україна" Валерія Лісовська. Новий рік – нові сенси, нові мрії та нова історія. Вона починає цей рік із короною, а ми – з вірою в нові перемоги, великі кроки й гучні звершення! Це не фінал. Це початок,

– йдеться у дописі конкурсу краси.

Команда додала, що попереду у Валерії підготовка до "Міс Світу", тож на дівчину очікують "нові виклики та можливість показати світу нашу красу, талант і незламний дух".

"Міс Україна 2025" Валерія Лісовська / Фото з інстаграму конкурсу краси

На своїй сторінці в інстаграмі володарка титулу "Міс Україна 2025" подякувала людям за привітання і наголосила, що дуже цінує їх. Лісовська пообіцяла відповісти всім незабаром.

Валерія Лісовська подякувала за привітання / Скриншот з інстаграму дівчини

Як пройшов конкурс краси "Міс Україна 2025"?