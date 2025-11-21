Крім того, він стверджує, що організатори могли маніпулювати голосуванням заради власного бізнесу. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в інстаграмі.

Так, Омар Арфуш, піаніст, композитор і бізнесмен, цьогоріч увійшов до складу журі "Міс Всесвіт", проте незадовго до фіналу заявив про відставку. Він зазначив, що за два дні до фіналу відбулося таємне голосування.

Я не міг виступати перед публікою та камерами, вдаючи, що легітимізую голосування, у якому не брав участі,

– зазначив Арфуш.

Згодом він повідомив, що вже консультувався з однією з провідних юридичних фірм Нью-Йорка щодо можливого подання скарги до Офісу Генерального прокурора проти Організації "Міс Всесвіт". За його словами, порушення включають:

шахрайство та маніпуляції голосуванням;

конфлікт інтересів у складі журі (один із суддів, який проводив таємне голосування, мав особисті романтичні стосунки з учасницею);

порушення принципів чесної конкуренції.

Пізніше Омар Арфуш опублікував ще один допис, де написав, що "Міс Мексика" – фальшива переможниця.

Я в ефірі Americain HBO за добу до фіналу "Міс Всесвіт" заявив, що "Міс Мексика" виграє, тому що власник конкурсу Рауль Роча веде бізнес з батьком Фатіми Бош… Тиждень тому в Дубаї Рауль Роча і його син попросили мене віддати голос за Фатіму Бош, пояснивши, що її перемога вигідна для нашої спільної справи,

– написав колишній член журі конкурсу "Міс Всесвіт".



Суддя "Міс Всесвіт 2025" звинуватив "Міс Мексика" у несправедливій перемозі / Скриншот з інстаграму

