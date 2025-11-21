Крім того, він стверджує, що організатори могли маніпулювати голосуванням заради власного бізнесу. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в інстаграмі.
Так, Омар Арфуш, піаніст, композитор і бізнесмен, цьогоріч увійшов до складу журі "Міс Всесвіт", проте незадовго до фіналу заявив про відставку. Він зазначив, що за два дні до фіналу відбулося таємне голосування.
Я не міг виступати перед публікою та камерами, вдаючи, що легітимізую голосування, у якому не брав участі,
– зазначив Арфуш.
Згодом він повідомив, що вже консультувався з однією з провідних юридичних фірм Нью-Йорка щодо можливого подання скарги до Офісу Генерального прокурора проти Організації "Міс Всесвіт". За його словами, порушення включають:
- шахрайство та маніпуляції голосуванням;
- конфлікт інтересів у складі журі (один із суддів, який проводив таємне голосування, мав особисті романтичні стосунки з учасницею);
- порушення принципів чесної конкуренції.
Пізніше Омар Арфуш опублікував ще один допис, де написав, що "Міс Мексика" – фальшива переможниця.
Я в ефірі Americain HBO за добу до фіналу "Міс Всесвіт" заявив, що "Міс Мексика" виграє, тому що власник конкурсу Рауль Роча веде бізнес з батьком Фатіми Бош… Тиждень тому в Дубаї Рауль Роча і його син попросили мене віддати голос за Фатіму Бош, пояснивши, що її перемога вигідна для нашої спільної справи,
– написав колишній член журі конкурсу "Міс Всесвіт".
Суддя "Міс Всесвіт 2025" звинуватив "Міс Мексика" у несправедливій перемозі / Скриншот з інстаграму
Що відомо про фінал "Міс Всесвіт-2025" та представницю України?
- Фінал конкурсу краси відбувся 21 листопада в Бангкоку.
- Друге місце на "Міс Всесвіт 2025" посіла Правінар Сінгх з Таїланду.
- Стефані Абасалі з Венесуели, Ахтіса Манало з Філіппін та Олівія Ясе з Кот-д'Івуару потрапили до п'ятірки найкращих.
- Водночас Софія Ткачук, яка представляла Україну, не увійшла у топ-30.
- Зауважимо також, що, окрім Омара Арфуша, своє суддівське крісло перед фіналом залишив і колишній футболіст Клод Макелеле. Він пояснив це "непередбаченими особистими причинами".