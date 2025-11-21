Як виявилося, українці обиратимуть дівчину, яка представлятиме нашу країну на міжнародній арені, пише 24 Канал.

Вас також може зацікавити Напередодні фіналу учасницю "Міс Всесвіт-2025" госпіталізували після падіння зі сцени

Після відбору до фіналу "Міс Україна 2025" увійшли 18 дівчат з різних куточків України.

Софія Левіна;

Марія Калініченко;

Юлія Панченко;

Ольга Дмитрієвська;

Валерія Лісовська;

Аврора Брайнина;

Віра Валяєва;

Дар'я Харитонова;

Вікторія Довгополюк;

Маргарита Найденко;

Єва Бондаренко;

Анна Марковець;

Дар'я Чуйко;

Анастасія Костенко;

Юлія Левченко;

Софія Орел;

Ілона Галкіна;

Вікторія Афанасенкова.

Учасниці конкурсу краси "Міс Україна 2025" / Фото пресслужби

Кожен українець може підтримати свою фаворитку в онлайн-голосуванні, яке вже стартувало на сайті конкурсу краси.

Водночас онлайн-голосування – це лише один з етапів на шляху до визначення переможниці. Ім'я "Міс Україна 2025" оголосять на велике шоу, трансляція якого відбудеться на провідному українському телеканалі. Щоправда, поки організатори не розголошують подробиці про те, коли відбудеться фінал.

Утім на інстаграм-сторінці конкурсу краси вказано, переможниці отримають 1 000 000 гривень, а кожна учасниця – по 100 000 гривень.

Що відомо про "Міс Україна"?