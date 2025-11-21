Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку конкурсу краси. Фатіму Бош коронувала Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії, яка перемогла торік.
До речі Напередодні фіналу учасницю "Міс Всесвіт-2025" госпіталізували після падіння зі сцени
Вітаємо нашу нову "Міс Всесвіт". Сьогодні ввечері народилася зірка. Її грація, сила та сяючий дух підкорили серця всього світу, і ми неймовірно раді вітати її як нашу нову королеву. Всесвіт сяє трохи яскравіше з нею на чолі,
– йдеться в дописі конкурсу-краси.
Фатіма Бош здобула титул "Міс Всесвіт 2025" / Фото з інстаграму конкурсу
Вікторія К'єр Тейлвіг коронувала Фатіму Бош: відео з інстаграму конкурсу
Як пише CNN, друге місце на цьогорічному конкурсі краси посіла Правінар Сінгх з Таїланду, а Стефані Абасалі з Венесуели, Ахтіса Манало з Філіппін та Олівія Ясе з Кот-д'Івуару потрапили до п'ятірки найкращих.
Представниця України Софія Ткачук, на жаль, не увійшла у топ-30.
Що відомо про скандал з Фатімою Бош?
На початку цього місяця на церемонії, що відбулась перед конкурсом краси, тайський бізнесмен та виконавчий директор "Міс Всесвіт" Нават Іцарагрісіл розкритикував Фатіму Бош перед десятками учасниць за те, що вона не опублікувала рекламний контент, повідомляє BBC.
Коли модель заперечила, чоловік викликав охорону і пригрозив дискваліфікацією тим, хто її підтримував. Фатіма вийшла з кімнати, а інші приєдналися до неї на знак солідарності.
У "Міс Всесвіт" засудили поведінку Навата Іцарагрісіла. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум похвалила Бош, назвавши її "прикладом того, як ми, жінки, повинні висловлюватися" перед обличчям агресії.
Через тиждень після скандалу двоє суддів подали у відставку. Один із них звинуватив організаторів у фальсифікації процесу відбору.