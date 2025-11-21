Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу конкурса красоты. Фатиму Бош короновала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании, которая победила в прошлом году.
Кстати Накануне финала участницу "Мисс Вселенная-2025" госпитализировали после падения со сцены
Поздравляем нашу новую "Мисс Вселенная". Сегодня вечером родилась звезда. Ее грация, сила и сияющий дух покорили сердца всего мира, и мы невероятно рады приветствовать ее как нашу новую королеву. Вселенная сияет немного ярче с ней во главе,
– говорится в заметке конкурса-красоты.
Фатима Бош получила титул "Мисс Вселенная 2025" / Фото из инстаграма конкурса
Виктория Кьер Тейлвиг короновала Фатиму Бош: видео из инстаграма конкурса
Как пишет CNN, второе место на нынешнем конкурсе красоты заняла Правинар Сингх из Таиланда, а Стефани Абасали из Венесуэлы, Ахтиса Манало из Филиппин и Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара попали в пятерку лучших.
Представительница Украины София Ткачук, к сожалению, не вошла в топ-30.
Что известно о скандале с Фатимой Бош?
В начале этого месяца на церемонии, состоявшейся перед конкурсом красоты, тайский бизнесмен и исполнительный директор "Мисс Вселенная" Нават Ицарагрисил раскритиковал Фатиму Бош перед десятками участниц за то, что она не опубликовала рекламный контент, сообщает BBC.
Когда модель возразила, мужчина вызвал охрану и пригрозил дисквалификацией тем, кто ее поддерживал. Фатима вышла из комнаты, а другие присоединились к ней в знак солидарности.
В "Мисс Вселенная" осудили поведение Навата Ицарагрисила. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум похвалила Бош, назвав ее "примером того, как мы, женщины, должны высказываться" перед лицом агрессии.
Через неделю после скандала двое судей подали в отставку. Один из них обвинил организаторов в фальсификации процесса отбора.