Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу конкурса красоты. Фатиму Бош короновала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании, которая победила в прошлом году.

Кстати Накануне финала участницу "Мисс Вселенная-2025" госпитализировали после падения со сцены

Поздравляем нашу новую "Мисс Вселенная". Сегодня вечером родилась звезда. Ее грация, сила и сияющий дух покорили сердца всего мира, и мы невероятно рады приветствовать ее как нашу новую королеву. Вселенная сияет немного ярче с ней во главе,
– говорится в заметке конкурса-красоты.

Фатима Бош победила на конкурсе Мисс Вселенная 2025Фатима Бош получила титул "Мисс Вселенная 2025" / Фото из инстаграма конкурса

Виктория Кьер Тейлвиг короновала Фатиму Бош: видео из инстаграма конкурса

Как пишет CNN, второе место на нынешнем конкурсе красоты заняла Правинар Сингх из Таиланда, а Стефани Абасали из Венесуэлы, Ахтиса Манало из Филиппин и Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара попали в пятерку лучших.

Представительница Украины София Ткачук, к сожалению, не вошла в топ-30.

Что известно о скандале с Фатимой Бош?

  • В начале этого месяца на церемонии, состоявшейся перед конкурсом красоты, тайский бизнесмен и исполнительный директор "Мисс Вселенная" Нават Ицарагрисил раскритиковал Фатиму Бош перед десятками участниц за то, что она не опубликовала рекламный контент, сообщает BBC.

  • Когда модель возразила, мужчина вызвал охрану и пригрозил дисквалификацией тем, кто ее поддерживал. Фатима вышла из комнаты, а другие присоединились к ней в знак солидарности.

  • В "Мисс Вселенная" осудили поведение Навата Ицарагрисила. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум похвалила Бош, назвав ее "примером того, как мы, женщины, должны высказываться" перед лицом агрессии.

  • Через неделю после скандала двое судей подали в отставку. Один из них обвинил организаторов в фальсификации процесса отбора.