Кроме того, он утверждает, что организаторы могли манипулировать голосованием ради собственного бизнеса. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в инстаграме.

Так, Омар Арфуш, пианист, композитор и бизнесмен, в этом году вошел в состав жюри "Мисс Вселенная", однако незадолго до финала заявил об отставке. Он заявил, что за два дня до финала состоялось тайное голосование.

Я не мог выступать перед публикой и камерами, делая вид, что легитимизирую голосование, в котором не участвовал,

– отметил Арфуш.

Он уже консультировался с одной из ведущих юридических фирм Нью-Йорка относительно возможной подачи жалобы в Офис Генерального прокурора против Организации "Мисс Вселенная". По его словам, нарушения включают:

мошенничество и манипуляции голосованием;

конфликт интересов в составе жюри (один из судей, который проводил тайное голосование, имел личные романтические отношения с участницей);

нарушение принципов честной конкуренции.

Позже Омар Арфуш опубликовал еще один пост, где написал, что "Мисс Мексика" – фальшивая победительница.

Я в эфире Americain HBO за сутки до финала "Мисс Вселенная" заявил, что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош... Неделю назад в Дубае Рауль Роча и его сын попросили меня отдать голос за Фатиму Бош, объяснив, что ее победа выгодна для нашего общего дела,

– написал бывший член жюри конкурса "Мисс Вселенная".



Судья "Мисс Вселенная 2025" обвинил "Мисс Мексика" в несправедливой победе / Скриншот из инстаграма

