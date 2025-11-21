Кроме того, он утверждает, что организаторы могли манипулировать голосованием ради собственного бизнеса. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в инстаграме.
Интересно Обожают и дети, и взрослые: самые популярные песни Степана Гиги, который в больнице борется за жизнь
Так, Омар Арфуш, пианист, композитор и бизнесмен, в этом году вошел в состав жюри "Мисс Вселенная", однако незадолго до финала заявил об отставке. Он заявил, что за два дня до финала состоялось тайное голосование.
Я не мог выступать перед публикой и камерами, делая вид, что легитимизирую голосование, в котором не участвовал,
– отметил Арфуш.
Он уже консультировался с одной из ведущих юридических фирм Нью-Йорка относительно возможной подачи жалобы в Офис Генерального прокурора против Организации "Мисс Вселенная". По его словам, нарушения включают:
- мошенничество и манипуляции голосованием;
- конфликт интересов в составе жюри (один из судей, который проводил тайное голосование, имел личные романтические отношения с участницей);
- нарушение принципов честной конкуренции.
Позже Омар Арфуш опубликовал еще один пост, где написал, что "Мисс Мексика" – фальшивая победительница.
Я в эфире Americain HBO за сутки до финала "Мисс Вселенная" заявил, что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош... Неделю назад в Дубае Рауль Роча и его сын попросили меня отдать голос за Фатиму Бош, объяснив, что ее победа выгодна для нашего общего дела,
– написал бывший член жюри конкурса "Мисс Вселенная".
Судья "Мисс Вселенная 2025" обвинил "Мисс Мексика" в несправедливой победе / Скриншот из инстаграма
Что известно о финале "Мисс Вселенная-2025" и представительнице Украины?
- Финал конкурса красоты состоялся 21 ноября в Бангкоке.
- Второе место на "Мисс Вселенная 2025" заняла Правинар Сингх из Таиланда.
- Стефани Абасали из Венесуэлы, Ахтиса Манало из Филиппин и Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара попали в пятерку лучших.
- В то же время София Ткачук, которая представляла Украину, не вошла в топ-30.
- Заметим, что, кроме Омара Арфуша, свое судейское кресло перед финалом оставил и бывший футболист Клод Макелеле. Он объяснил это "непредвиденными личными причинами".