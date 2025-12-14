Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Мисс Украина". Теперь Лисовская представит нашу страну на "Мисс Мира".

Валерию Лисовскую короновала прошлогодняя победительница "Мисс Украина" Мария Мельниченко.

Мы уже знаем имя новой победительницы "Мисс Украина" Валерия Лисовская. Новый год – новые смыслы, новые мечты и новая история. Она начинает этот год с короной, а мы – с верой в новые победы, большие шаги и громкие свершения! Это не финал. Это начало,

– говорится в заметке конкурса красоты.

Команда добавила, что впереди у Валерии подготовка к "Мисс Мира", поэтому девушку ожидают "новые вызовы и возможность показать миру нашу красоту, талант и несокрушимый дух".

"Мисс Украина 2025" Валерия Лисовская / Фото из инстаграма конкурса красоты

На своей странице в инстаграме обладательница титула "Мисс Украина 2025" поблагодарила людей за поздравления и отметила, что очень ценит их. Лисовская пообещала ответить всем вскоре.

Валерия Лисовская поблагодарила за поздравления / Скриншот из инстаграма девушки

Как прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2025"?