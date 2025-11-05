Учасниці конкурсу краси влаштували масовий страйк після того, як їхню колегу публічно принизив національний директор Miss Universe Thailand. Усі деталі скандального інциденту – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Чому виник скандал на "Міс Всесвіт-2025"?

Окрім основних етапів міжнародного конкурсу краси, як-от півфінал й фінал, у Міс Всесвіт проходить низка попередніх заходів (pre-events), які також є частиною великої програми. Під час однієї з подій "Міс Всесвіт-2025" Нават Іцарагрісіл, національний директор Miss Universe Thailand (MUT), мав зустріч з учасницями конкурсу краси. Він публічно звернувся до "Міс Всесвіт Мексики-2025" Фатіми Бош, яка, за його словами, не погодилася публікувати інформацію від спонсорів.

Фатіма намагалася пояснити Навату, що йому треба узгоджувати все з її організацією.

Я не дав тобі можливості говорити. Будьте ввічливі. Я все ще розмовляю з усіма. У тебе є голос, але треба поважати,

– відповів Іцарагрісіл підвищеним тоном.

Він ніби "відчитав" жінку на очах у всіх. До того ж поводився зневажливо і навіть покликав охорону. Зрештою, "Міс Всесвіт Мексики-2025" покинула залу.

Більшість інших учасниць конкурсу краси підтримали представницю Мексики й теж вийшли з приміщення. Цей "протест" конкурсанток обурив національного директора Miss Universe Thailand. Він намагався зупинити дівчат і закликав їх не йти, якщо вони хочуть продовжити брати участь в "Міс Всесвіт-2025". Водночас ці попередження не зупинили жінок.

Що Фатіма Бош сказала після того, як вийшла з залу?

Конкурсантка обурилася через дії Навата Іцарагрісіла і наголосила, що ніхто не має права ображати жінок та змушувати їх мовчати.

Це неповага. Він назвав мене дурною… Я не намагаюся ні з ким сваритися, просто стараюся бути доброю і робити все якнайкраще, а він просто сказав мені замовкнути. Світ повинен це побачити, тому що ми – сильні жінки, і ніхто не може заглушити наш голос. Ніхто не поводитиметься так зі мною,

– наголосила "Міс Всесвіт Мексика-2025".

Нават Іцарагрісіл вже публічно перепросив. Це він зробив під час церемонії "Міс Всесвіт-2025", яка пройшла в Таїланді. Іцарагрісіл заявив, що останнім часом був у сильному стресі, тому не проконтролював власні емоції. Національний директор Miss Universe Thailand зазначив, що не хотів нікого образити. Трансляцію опублікували на ютуб-каналі GrandTV.

Як на скандал відреагували в "Міс-Всесвіт"?

На офіційній сторінці конкурсу краси в інстаграмі з'явилася заява, де наголосили на тому, що Miss Universe 2025 у Таїланді пройде без змін. Організація твердо стоїть на захисті гідності, безпеки та поваги до учасниць, працівників і партнерів.

Miss Universe залишається непохитною у своїй місії сприяти співпраці, повазі та можливостям для жінок у всьому світі, працюючи разом з усіма партнерами, щоб створити безпечний, натхненний і незабутній досвід для кожної делегатки,

– заявила команда "Міс-Всесвіт".

Нагадаємо, що фінал "Міс Всесвіт-2025" відбудеться 21 листопада в Бангкоку.