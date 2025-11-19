Українка вже продемонструвала свій образ і пояснила його символізм. Костюм Софії Ткачук називається "Голуб миру". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Міс Всесвіт Україна".

Український національний костюм створений як символ прагнення країни до миру.

Авторкою ідеї була директорка конкурсу краси в Україні Анна Філімонова, а створював його філіппінський модельєр і художник з костюмів Майкл Барассі.

Мир. Саме це слово стало змістом костюма. Він передає прагнення нації до світла, гідності та тиші й безпечного неба, яких ми так довго позбавлені. Цей костюм – заклик до всього світу: зупинити війну,

– підкреслила Анна Філімонова на своїй сторінці в інстаграмі.

Образ поєднує в собі силу, жіночність і незламність України: срібний колір символізує світло і мир, перламутр – невинність, жіночність та новий початок. Центральний акцент – голуб миру на талії з розкритими крилами. Крім того, українка тримає в руках глобус як символ крихкого світу, який вона захищає, коли сама ж бореться за життя, а червоні квіти маку на глобусі позначають пам'ять про загиблих і ціну нашої свободи.

Що відомо про Софію Ткачук, яка представляє Україну на "Міс Всесвіт-2025" ?

Дівчині 26 років.

Народилася вона в Рівному, проте у 4 роки разом із сім'єю виїхала за кордон.

Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння – в Україні, а моя душа – українська,

– заявляла Софія.