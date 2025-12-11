Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ями. Нові світлини танцюрист показав з нагоди дня народження сина Леона.
Син Влада Ями та його дружини Ліліани днями відсвяткував 10-річний ювілей. У день народження Леона танцюрист опублікував серію фотографій з хлопчиком та коханою.
Влад Яма із сім'єю / Скриншот з інстаграму танцюриста
Дружина Влада Ями Ліліана з їхнім сином Леоном / Скриншот з інстаграму танцюриста
Син Влада Ями / Скриншот з інстаграму танцюриста
Яма, зокрема, зробив селфі з Леоном. На фото танцюрист позує без бороди та вус. Батько і син сфотографувались на природі, позаду них стоять джип і велика фігура динозавра.
Влад Яма та його син Леон / Скриншот з інстаграму танцюриста
Що відомо про сім'ю Влада Ями?
Влад Яма та Ліліана почали зустрічатися у 2007 році. У 2014 році вони відсвяткували весілля. Згодом в закоханих народився син, якого вони назвали Леоном.
Деякий час після початку повномасштабного вторгнення не було інформації, де перебуває танцюрист. Пізніше стало відомо, що він разом із дружиною та сином виїхав за кордон.
Яма розповідав, що 24 лютого 2022 року допомагав батькам евакуюватись із Запорізької області.
Невідомо, як танцюристу вдалося виїхати з України. Сім'я проживає у Маямі (США).