Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ямы. Новые фотографии танцор показал по случаю дня рождения сына Леона.

Кстати Не только Винник и Потап: кто из известных мужчин уехал из Украины во время войны

Сын Влада Ямы и его жены Лилианы на днях отпраздновал 10-летний юбилей. В день рождения Леона танцор опубликовал серию фотографий с мальчиком и любимой.

Влад Яма с семьей / Скриншот из инстаграма танцора

Жена Влада Ямы Лилиана с их сыном Леоном / Скриншот из инстаграма танцора

Сын Влада Ямы / Скриншот из инстаграма танцора

Яма, в частности, сделал селфи с Леоном. На фото танцор позирует без бороды и усов. Отец и сын сфотографировались на природе, позади них стоят джип и большая фигура динозавра.

Влад Яма и его сын Леон / Скриншот из инстаграма танцора

Что известно о семье Влада Ямы?