Потап, Влад Яма и многие другие публичные мужчины тоже живут за границей. Show 24 собрал информацию о том, как им удалось покинуть страну, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украине действует ограничение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Влад Яма

Хореограф утверждал, что покинул Украину вместе с семьей 24 февраля 2022 года – еще до официального запрета на выезд мужчин. С тех пор он живет в США.



Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном / Фото из инстаграма хореографа

В то же время известно, что родители Влада Ямы остаются в Украине и не хотят выезжать за границу. Танцовщик ранее рассказывал, что они живут в Запорожье.

Олег Винник

Исполнитель уехал в Германию в феврале 2022 года. По его словам, он имеет статус постоянного резидента этой страны более 20 лет, и выезд был законным. Также Винник отметил, что не имеет украинского внутреннего паспорта еще с 2000 года.

Я живу в Германии уже 25 лет. Когда-то приехал сюда по контракту и остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья,

– объяснял свой выезд певец.

Олег Винник / Фото из соцсетей

Александр Эллерт

Бывший участник "Квартала 95" уехал в США в 2022 году.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют,

– заявлял юморист.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма юмориста

Kyivstoner

Бывший участник группы "Грибы" Альберт Васильев вместе с женой и новорожденным сыном уехали в США через неделю после вторжения. По словам его жены, он имеет гражданство США, поэтому выезд состоялся без нарушений. Kyivstoner не исключает, что в будущем может вернуться в Украину.

Алина Боул и Альберт Васильев / Фото из инстаграма блогера

Еще один блогер и певец, который выехал из Украины и говорит, что готов вернуться, если будет такая возможность – Александр Волошин. О выезде инфлюенсера за границу стало известно летом 2024 года. Волошин объяснил это угрозами из-за его неоднозначных высказываний относительно переговоров с Россией. Полиция сейчас проверяет законность этого выезда.

Александр Волошин / Фото из инстаграма блогера

Валерий Жидков

Юморист, известный как "Тамбовский волк", некоторое время после 24 февраля 2022 года жил в Закарпатье, однако вернулся в Киев и даже сделал сольное выступление в столице. Но, впоследствии его коллега Евгений Кошевой сообщил, что Валерий покинул Украину. В то же время его семья сразу после начала большой войны выехала из Украины.

Известно также, что украинское гражданство Жидков получил уже во время полномасштабного вторжения, а до этого имел только вид на жительство в Украине.

Валерий Жидков / Фото из инстаграма комика

К тому же многие среди украинцев называют предателем Потапа. В то же время, как известно, рэпер и продюсер на момент начала полномасштабного вторжения уже находился за пределами Украины. Он утверждает, что имеет легальную возможность въезжать и выезжать из страны. Накануне даже стало известно, когда Потап вернется в Киев.