Организаторы национального конкурса страны подтвердили, что Габриэль Родригес Веласкес сегодня претендует на титул и возможность представлять свою страну на международной арене, пишет издание Hola!.

Интересно, что для Пуэрто-Рико это уже второй случай за последние годы, когда за победу борется именно трансгендерная женщина. Известно, что Габриэль сейчас проходит все этапы отбора на равных условиях с другими участниками.

Габриэль Веласкес участвует в Нацотборе на конкурс красоты / Фото из инстаграма

В 2023 году Даниэла Арройо Гонсалес была первой открытой участницей-трансгендером в Пуэрто-Рико.

Были ли трансгендеры на "Мисс Вселенная"?

Организация еще в 2012 году разрешила участие в конкурсе трансгендерным женщинам. Первой такой участницей на международном уровне в 2018 году стала испанка Анджела Понсе. А в 2023 году в финале конкурса красоты выступили сразу две трансгендерные конкурсантки – представительница Португалии Марина Мачете и представительница Нидерландов Рикки Колле.

Напомним, что в 2022 году обладательницей "Мисс Вселенная" стала Энн Джаккафонг Джакраджутап. Тогда она заявляла, что имеет целью сделать конкурс более открытым к различным участницам и культур.

Три года назад произошли такие первые серьезные изменения. Организаторы разрешили участвовать в конкурсе красоты замужним женщинам, беременным и тем, что уже имеют детей. Такое решение объяснили тем, что личная жизнь не может быть препятствием для участия. Тогда победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко в своем инстаграме искренне сообщила об этой новости.

