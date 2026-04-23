Ее новым возлюбленным стал британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Гамильтон. Пара отдыхала на пляже в Малибу. Именно там их поймали папарацци за поцелуями, передает издание TMZ.
Кардашян и Гамильтон отдыхали 20 апреля на берегу океана. Они много обнимались, смеялись и целовались. Фото, которые сделали папарацци, доказывают, что влюбленные даже не обращали внимания на других людей вокруг.
Ким надела на себя гидрокостюм и черное бикини, а на автогонщике были рашгард и плавательные шорты. И такой выбор был совсем не случайным, ведь Льюис обучал любимую серфингу.
Ким Кардашьян и Льюис Гамильтон: фото пары
Пара вместе ловила волны, падала, а хорошее настроение постоянно было на высоте. После приключений на воде они вернули на берег, где также дали волю своим чувствам.
Напомним, что ранее Ким Кардашян была в браке с рэпером Канье Уэстом. В 2025 году издание People писало, что звезда хочет лишить бывшего мужа опеки над их детьми.
История любви Ким Кардашьян и Льюиса Гамильтона
- Пара знакома уже более 10 лет и они всегда были друзьями. Несколько месяцев назад что-то изменилось, ведь слухи начали расползаться по Голливуду.
- Сначала они пересекались якобы "случайно", впоследствии начали вместе появляться на публике, а кадры, которые попадали в прессу с фестивалей и путешествий, начали расставлять все на свои места.
- Вероятно, сегодня влюбленные больше не пытаются скрывать отношения.