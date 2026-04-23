Її новим коханим став британський автогоперегонник "Формули-1" Льюїс Гамільтон. Пара відпочивала на пляжі у Малібу. Саме там їх зловили папараці за поцілунками, передає видання TMZ.
Не пропустіть Принц Гаррі прибув до Києва
Кардашян і Гамільтон відпочивали 20 квітня на березі океану. Вони багато обнімались, сміялись і цілувались. Фото, які зробили папараці, доводять, що закохані навіть не зважали на інших людей довкола.
Кім одягнула на себе гідрокостюм і чорне бікіні, а на автогоннику були рашгард і плавальні шорти. І такий вибір був зовсім не випадковим, адже Льюїс навчав кохану серфінгу.
Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон: фото пари
Пара разом ловила хвилі, падала, а хороший настрій постійно був на висоті. Після пригод на воді вони повернули на берег, де також дали волю своїм почуттям.
Нагадаємо, що раніше Кім Кардашян була у шлюбі з репером Каньє Вестом. У 2025 році видання People писало, що зірка хоче позбавити колишнього чоловіка опіки над їхніми дітьми.
Історія кохання Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона
- Пара знайома вже понад 10 років і вони завжди були друзями. Декілька місяців тому щось змінилось, адже чутки почали розповзатись Голлівудом.
- Спочатку вони перетинались нібито "випадково", згодом почали разом з'являтись на публіці, а кадри, які потрапляли до преси з фестивалів і подорожей, почали розставляти все на свої місця.
- Ймовірно, сьогодні закохані більше не намагаються приховувати відносини.