Організатори національного конкурсу країни підтвердили, що Габріель Родрігес Веласкес сьогодні претендує на титул і можливість представляти свою країну на міжнародній арені, пише видання Hola!.

Цікаво, що для Пуерто-Рико це вже другий випадок за останні роки, коли за перемогу змагається саме трансгендерна жінка. Відомо, що Габріель наразі проходить усі етапи відбору на рівних умовах з іншими учасниками.

Габріель Веласкес бере участь у Нацвідборі на конкурс краси / Фото з інстаграму

У 2023 році Даніела Арройо Гонсалес була першою відкритою учасницею-трансгендером у Пуерто-Рико.

Чи були трансгендери на "Міс Всесвіт"?

Організація ще у 2012 році дозволила участь у конкурсі трансгендерним жінкам. Першою такою учасницею на міжнародному рівні у 2018 році стала іспанка Анджела Понсе. А у 2023 році у фіналі конкурсу краси виступили одразу дві трансгендерні конкурсантки – представниця Португалії Марина Мачете та представниця Нідерландів Ріккі Колле.

Нагадаємо, що у 2022 році власницею "Міс Всесвіт" стала Енн Джаккафонг Джакраджутап. Тоді вона заявляла, що має за мету зробити конкурс більш відкритим до різних учасниць і культур.

Три роки тому відбулись такі перші серйозні зміни. Організатори дозволили брати участь у конкурсі краси заміжнім жінкам, вагітним і тим, що вже мають дітей. Таке рішення пояснили тим, що особисте життя не може бути перешкодою для участі. Тоді переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко у своєму інстаграмі щиро повідомила про цю новину.

Хто переміг на "Міс Всесвіт-2025"?