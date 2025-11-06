Дівчина увійшла у топ-8 та здобула титул "Віце Міс Земля 2025". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Желяскової.

Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до топ-8 та здобула титул "Віце Міс Земля 2025". Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну,
– написала Марія Желяскова.

За словами моделі, вона провела на Філіппінах три незабутні тижні. Марія вже має титул "Міс Одеса" і "Міс Україна-Земля". Дівчина зізналась, що третя перемога для неї особлива і важлива.

Я вдячна за все, що маю. Вдячна Богові за благословення, за те, що саме зараз я тут – і можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом,
– зазначила модель.

Желяскова подякувала своїй національній директорці Вероніці Щіпцовій та всій команді "Міс Україна" за підтримку, віру і надію.

Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу "Міс Земля". Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України,
– підсумувала Марія.

Хто переміг на "Міс Земля 2025"?

  • Конкурс краси "Міс Земля 2025" проходив у готелі Okada Manila, що в філіппінському місті Параньяке.

  • Цьогоріч перемогу здобула представниця Чехії Наталі Пушкінова. Її коронувала Джессіка Лейн з Австралії, яка виграла торік.

  • Наталі Пушкінова принесла другу перемогу Чехії на конкурсі. Уперше країна перемогла у 2012 році – тоді її представляла модель Тереза Файксова.