Дівчина увійшла у топ-8 та здобула титул "Віце Міс Земля 2025". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Желяскової.

Читайте також Скандал на "Міс Всесвіт-2025": організатор конкурсу принизив представницю Мексики на очах у всіх

Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до топ-8 та здобула титул "Віце Міс Земля 2025". Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну,

– написала Марія Желяскова.

За словами моделі, вона провела на Філіппінах три незабутні тижні. Марія вже має титул "Міс Одеса" і "Міс Україна-Земля". Дівчина зізналась, що третя перемога для неї особлива і важлива.

Я вдячна за все, що маю. Вдячна Богові за благословення, за те, що саме зараз я тут – і можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом,

– зазначила модель.

Желяскова подякувала своїй національній директорці Вероніці Щіпцовій та всій команді "Міс Україна" за підтримку, віру і надію.

Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу "Міс Земля". Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України,

– підсумувала Марія.

Марія Желяскова на конкурсі "Міс Земля 2025" / Фото з інстаграму моделі

Марія Желяскова здобула титул "Віце Міс Земля 2025" / Фото з інстаграму моделі

Марія Желяскова з прапором України / Фото з інстаграму моделі

Хто переміг на "Міс Земля 2025"?