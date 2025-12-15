Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. У столиці Нерсесян зустріли з квітами.
Коли потяг, в якому їхала Софія Нерсесян, прибув до Києва, на вокзалі увімкнули пісню "Мотанка", з якою дівчинка й представляла Україну на Дитячому Євробаченні-2025.
Юна артистка зізналась, що їй дуже сподобалося виступати на сцені пісенного конкурсу. Софія розповіла, що познайомилася з усіма учасниками й додала, що вони – добрі, щирі та милі.
Моя пісня "Мотанка" не просто про якусь лялечку. Вона про оберіг, який захищає українців та дітей,
– також поділилась Нерсесян.
Наступному представнику України на Дитячому Євробаченні дівчинка порадила не хвилюватися і просто "запалити" сцену. Нерсесян наголосила, що буде підтримувати колегу.
Що відомо про Дитяче Євробачення-2025?
Нагадаємо, що фінал Дитячого Євробачення-2025 пройшов у суботу, 13 грудня. Цьогоріч пісенний конкурс приймала столиця Грузії Тбілісі.
Участь у Дитячому Євробаченні взяло 18 країн. Наша Софія Нерсесян виступала шостою.
Україна посіла 2 місце на пісенному конкурсі, а перемогу здобула Lou Deleuze, яка представляла Францію з піснею Ce monde.
За результатами голосування журі та глядачів Нерсесян отримала 177 балів, а француженка – 248.