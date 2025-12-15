Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. У столиці Нерсесян зустріли з квітами.

Коли потяг, в якому їхала Софія Нерсесян, прибув до Києва, на вокзалі увімкнули пісню "Мотанка", з якою дівчинка й представляла Україну на Дитячому Євробаченні-2025.

Юна артистка зізналась, що їй дуже сподобалося виступати на сцені пісенного конкурсу. Софія розповіла, що познайомилася з усіма учасниками й додала, що вони – добрі, щирі та милі.

Моя пісня "Мотанка" не просто про якусь лялечку. Вона про оберіг, який захищає українців та дітей,

– також поділилась Нерсесян.

Наступному представнику України на Дитячому Євробаченні дівчинка порадила не хвилюватися і просто "запалити" сцену. Нерсесян наголосила, що буде підтримувати колегу.

Що відомо про Дитяче Євробачення-2025?