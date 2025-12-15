Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. В столице Нерсесян встретили с цветами.

Когда поезд, в котором ехала София Нерсесян, прибыл в Киев, на вокзале включили песню "Мотанка", с которой девочка и представляла Украину на Детском Евровидении-2025.

Юная артистка призналась, что ей очень понравилось выступать на сцене песенного конкурса. София рассказала, что познакомилась со всеми участниками и добавила, что они – добрые, искренние и милые.

Моя песня "Мотанка" не просто о какой-то куколке. Она об обереге, который защищает украинцев и детей,

– также поделилась Нерсесян.

Следующему представителю Украины на Детском Евровидении девочка посоветовала не волноваться и просто "зажечь" сцену. Нерсесян отметила, что будет поддерживать коллегу.

Что известно о Детском Евровидении-2025?