В комментариях под интервью высказалась первая жена Фединчика, операционный менеджер G×Bar Ukraine Виктора Кукса, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Ефросининой. Она обвинила Денисенко во лжи.

Виктория Кукса отметила, что часть аудитории "проглотит" "лживое" интервью Наталки Денисенко. Однако, обращаясь к актрисе, добавила, что есть люди, "которые знают правду и готовы говорить".

Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью,

– написала Виктория.

Женщина утверждает, что с осени Денисенко встречалась с другим женатым мужчиной. По словам Виктории, актриса знала его жену и детей, однако ее это не остановило.

Как это – спать с мужчиной и ездить на отдых с его семьей в качестве "просто подруги"? К сожалению, я знаю слишком много деталей, которые могут разрушить твой образ белой и пушистой, но Андрей, тот самый мужчина, о котором ты сейчас на всю страну говориш откровенную ложь, сказал: "Вика, как бы ни было, она мать моего ребенка, я не хочу, чтобы о ней плохо говорили, и боюсь, что это навредит сыну",

– отметила она.

Виктория Кукса об интервью Натальи Денисенко / Скриншот с ютуба

Для справки! Виктория и Андрей познакомились в Житомире. Пара недолго была в браке. На съемках сериала "Клан ювелиров" Фединчик познакомился с Денисенко. Между актерами возникли чувства, поэтому мужчина развелся с женой.

Впоследствии Виктория Кукса вышла в инстаграм-сториз. Женщина призналась, что не обвиняет Андрея Фединчика, который ушел от нее к Наталье Денисенко. Она добавила, что между ними дружеские отношения и обид нет.

Так бывает, когда вы два взрослых, сознательных человека, которые умеют правильно просить прощения и прощать. Это жизнь. Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, однако, я считаю, что самой большой его карой была прожить столько лет с Денисенко,

– поделилась Кукса.

Виктория отметила, что решила осветить эту историю публично, ведь Денисенко "уже второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека".

Самый большой трэш – выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот. И это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за 5 лет отношений он никогда не был жестоким и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко,

– подытожила Виктория.

Виктория Кукса о Наталье Денисенко / Скриншот из инстаграма женщины

