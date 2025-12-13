На сцене Евровидения София исполнит песню "Мотанка". О чем трек – читайте в материале 24 Канала.
К теме София Нерсесян – представительница Украины на Детском Евровидении-2025: биография маленькой артистки
Песня "Мотанка" – о мощном украинском обереге, который при рождении дети получают от матерей. По легенде, когда ребенка ждет опасность, у мотанки светятся ниточки. Трек, с которым София Нерсесян будет представлять Украину на Евровидении-2025, – манифест о помощи от украинских детей защитить их жизни.
Текст песни "Мотанка"
- Автор музыки и текст: Светлана Тарабарова
- Автор аранжировки: Александр Сосин
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ,
Ниточки світяться – Віра горить.
Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота.
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Коло вікон не ходи, не ходи.
Коло вікон там не сон, дрімота,
Коло вікон вже давно темнота.
Та я тебе, темрява, не боюсь,
Голос мій чуєш – за світло борюсь.
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ,
Ниточки світяться – Віра горить.
Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.
Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…
Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота.
Мотанку – лялечку,
Що мені змалечку
Рідненькі рученьки мами дали.
Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка
– твій Оберіг
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Різні у мотанки є кольори.
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ
Ниточки світяться – Віра горить
Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мота-мота Мотанка
Тщщщщщ – Мота, Мота.
София Нерсесян – "Мотанка": смотрите видео онлайн
Что известно о Софии Нерсесян?
София Нерсесян родом из Киева. Папа девочки – из Армении, а мама – из Украины.
Юная артистка обожает петь с детства, а этот талант передался ей от папы и дедушки.
Во время полномасштабного вторжения София занимается волонтерством. На помощь военным она уже передала более 13 миллионов гривен.
В прошлом году Нерсесян пробовала свои силы на Национальном отборе на Евровидение, однако победу одержал Артем Котенко с песней Hear Me Now. Мальчик занял 3 место на конкурсе в Мадриде (Испания).