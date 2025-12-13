На сцене Евровидения София исполнит песню "Мотанка". О чем трек – читайте в материале 24 Канала.

Песня "Мотанка" – о мощном украинском обереге, который при рождении дети получают от матерей. По легенде, когда ребенка ждет опасность, у мотанки светятся ниточки. Трек, с которым София Нерсесян будет представлять Украину на Евровидении-2025, – манифест о помощи от украинских детей защитить их жизни.

Текст песни "Мотанка"

Автор музыки и текст : Светлана Тарабарова

: Светлана Тарабарова Автор аранжировки: Александр Сосин

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ,

Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Коло вікон не ходи, не ходи.

Коло вікон там не сон, дрімота,

Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь,

Голос мій чуєш – за світло борюсь.

Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ,

Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота.

Мотанку – лялечку,

Що мені змалечку

Рідненькі рученьки мами дали.

Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка

– твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Різні у мотанки є кольори.

Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ

Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мота-мота Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

