София Нерсесян – представительница Украины на Детском Евровидении-2025: биография маленькой артистки

Именно она уже 13 декабря выступит на сцене Детского Евровидения-2025 в Тбилиси. Что известно о представительнице Украины на песенном конкурсе – рассказываем далее на 24 Канале.

К теме О чем песня "Мотанка", с которой Украина поехала на Детское Евровидение-2025

София Нерсесян – биография представительницы Украины на Детском Евровидении-2025

Девочка родилась в 2015 году в Киеве. Сама София говорит, что она родилась в столице Украины, но ее сердце принадлежит двум культурам: украинской и армянской. А все потому, что папа артистки из Армении, а мама – из Украины.

С детства София обожает петь. И это не случайно, ведь музыка в ее семье занимает место. Этот талант у нее от папы и дедушки. Со стороны бабушки родня Нерсесян связана с Ниной Матвиенко, поэтому фольклор всегда был важным для нее.

У Софии очень редкий голос – второй альт, и она стремится в дальнейшем развиваться, чтобы совершенствовать свои умения.

Как София помогает военным?

Во время полномасштабной войны София активно занимается волонтерством. Она уже передала на нужды военных более 13 миллионов гривен и не собирается останавливаться. В своем творчестве девочка постоянно акцентирует внимание на общественно важных вопросах.

Я искренне благодарна всем, кто приобщается к благотворительности. Вы – настоящие герои, которые меняют жизнь к лучшему. Каждая гривна, каждая помощь приближает нас к общей победе и делает мир добрее. Вместе мы можем все!

– говорила София в интервью Status magazine. Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространено София Нерсесян (@nersesiansofiia_official) Каким был путь Софии к Детскому Евровидению?

В этом году девочка не впервые была участницей Нацотбора на Детское Евровидение. В прошлом году она также пробовала свои силы, однако тогда победу одержал Артем Котенко, который на конкурсе занял 3 место.

И Евровидение было мечтой для Софии и в этом году она ее осуществила. В финале Нацотбора София исполнила песню "Мотанка", которая не оставила равнодушными ни жюри, ни зрителей.

София Нерсесян с песней "Мотанка" в финале Нацотбора: смотрите видео онлайн

Трек рассказывает о мощном украинском обереге – мотанку, которую, как сообщила девушка, она получила от военных. Эта песня является манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни.

От жюри Нацотбора – Влада Дарвина, Натели Чхартишвили-Зацаринной и Мишель Андраде София получила 5 баллов. А вот украинцы, которые проголосовали в Дії, отдали девочке самый высокий балл – 6. В общем Нерсесян получила 11 баллов и стала победительницей Нацотбора на Детское Евровидение-2025.

Уже 13 декабря София в прямом эфире представит Украину на песенном конкурсе, который состоится в грузинском городе Тбилиси.