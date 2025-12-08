Он показал кадры поврежденного дома. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу юного музыканта.
Ночью 7 декабря российские военные обстреляли Ахтырку в Сумской области. Вражеские БпЛА попали в 9-этажку, где жила сестра Артема Котенко.
Шахеды попали в дом моей сестры... Они остались без квартиры., нет ничего,
– написал парень и обратился с просьбой о финансовой помощи, добавив банковские реквизиты.
Квартира сестры Артема Котенко пострадала от обстрела россиян / Скриншот из инстаграм-сторис
Для справки! Артем Котенко завоевал 3-е место на Детском Евровидении 2024 с песней Hear Me Now ("Дом"). Парень родом из Ахтырки, которая расположена недалеко от границы с Россией.
"У нас отбирают дом, а дом – это самое главное в жизни, что ты никогда не сможешь отдать, и поэтому сейчас мы за него боремся", – рассказывал юный артист в интервью для Радио Проминь.
Что известно об обстреле Ахтырки?
- По городу было выпущено три ударных БпЛА, которые попали в девятиэтажный жилой дом.
- В результате атаки в квартирах между вторым и пятым этажами вспыхнул пожар.
- Известно по меньшей мере о семи пострадавших.