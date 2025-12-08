Он показал кадры поврежденного дома. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу юного музыканта.

Не пропустите 66-летний Степан Гига впал в кому

Ночью 7 декабря российские военные обстреляли Ахтырку в Сумской области. Вражеские БпЛА попали в 9-этажку, где жила сестра Артема Котенко.

Шахеды попали в дом моей сестры... Они остались без квартиры., нет ничего,

– написал парень и обратился с просьбой о финансовой помощи, добавив банковские реквизиты.

Квартира сестры Артема Котенко пострадала от обстрела россиян / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! Артем Котенко завоевал 3-е место на Детском Евровидении 2024 с песней Hear Me Now ("Дом"). Парень родом из Ахтырки, которая расположена недалеко от границы с Россией.



"У нас отбирают дом, а дом – это самое главное в жизни, что ты никогда не сможешь отдать, и поэтому сейчас мы за него боремся", – рассказывал юный артист в интервью для Радио Проминь.

Что известно об обстреле Ахтырки?