В городе возникли пожары. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Что известно об атаке на Фастов?
После вражеского удара огонь охватил кровли трехэтажного и одноэтажного зданий на площади 1 500 квадратных метров.
Кроме того, взрывная волна повредила частный жилой дом и админздания. По состоянию на 09:07 спасатели ликвидировали возгорание.
Последствия атаки на Фастов: смотрите фото
Напомним, взрывы в Фастове прогремели около 22:41. Мониторинговые каналы предупреждали о движении 4 дронов на город.
В общем россияне запустили по Украине 149 БпЛА, из которых около 90 – были "Шахедами". Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании на 11 локациях, а также падении обломков на 4 локациях.
Что известно о предыдущей атаке?
Фастов также оказался под прицелом врага в ночь на 6 декабря. Пострадала железнодорожная инфраструктура – пожары и разрушения возникли на территории вокзала и моторно-вагонного депо.
В Укрзализныце заявили о повреждении узловой станции и пригородного подвижного состава.
Обошлось без пострадавших, но движение поездов было затруднено. Для жителей района организовали альтернативный автобусный подвоз.