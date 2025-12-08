У місті виникли пожежі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів

Що відомо про атаку на Фастів?

Після ворожого удару вогонь охопив покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 500 квадратних метрів.

Окрім того, вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Станом на 09:07 вогнеборці ліквідували загоряння.

Наслідки атаки на Фастів: дивіться фото

Нагадаємо, вибухи у Фастові прогриміли близько 22:41. Моніторингові канали попереджали про рух 4 дронів на місто.

Загалом росіяни запустили по Україні 149 дронів, з яких близько 90 – були "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про попередню атаку?