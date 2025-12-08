У місті виникли пожежі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Що відомо про атаку на Фастів?
Після ворожого удару вогонь охопив покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 500 квадратних метрів.
Окрім того, вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Станом на 09:07 вогнеборці ліквідували загоряння.
Наслідки атаки на Фастів: дивіться фото
Нагадаємо, вибухи у Фастові прогриміли близько 22:41. Моніторингові канали попереджали про рух 4 дронів на місто.
Загалом росіяни запустили по Україні 149 дронів, з яких близько 90 – були "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Що відомо про попередню атаку?
Фастів також опинився під прицілом ворога в ніч на 6 грудня. Постраждала залізнична інфраструктура – пожежі та руйнування виникли на території вокзалу та моторно-вагонного депо.
В Укрзалізниці заявили про пошкодження вузлової станції та приміського рухомого складу.
Обійшлося без постраждалих, але рух потягів було ускладнено. Для жителів району організували альтернативне автобусне підвезення.