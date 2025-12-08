Він показав кадри пошкодженого будинку. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку юного музиканта.

Не пропустіть 66-річний Степан Гіга впав у кому

У ночі 7 грудня російські військові обстріляли Охтирку на Сумщині. Ворожі БпЛА влучили в 9-поверхівку, де жила сестра Артема Котенка.

Шахеди влучили в будинок моєї сестри... Вони залишились без квартири, немає нічого,

– написав хлопець та звернувся з проханням про фінансову допомогу, додавши банківські реквізити.

Квартира сестри Артема Котенка постраждала від обстрілу росіян / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Артем Котенко виборов 3-тє місце на Дитячому Євробаченні 2024 з піснею Hear Me Now ("Дім"). Хлопець родом з Охтирки, яка розташована недалеко від кордону з Росією.



"У нас відбирають дім, а дім – це найголовніше в житті, що ти ніколи не зможеш віддати, й тому зараз ми за нього боремось", – розповідав юний артист в інтерв'ю для Радіо Промінь.

Що відомо про обстріл Охтирки?