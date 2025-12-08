ГСЧС эвакуировали 35 жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какие последствия обстрела Ахтырки?
В результате ударов россиян по 9-этажке в городе Ахтырка Сумской области возник пожар со 2 по 5 этажи.
Спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.
Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Все очаги горения в конце концов были ликвидированы, продолжается разбор поврежденных конструкций.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Последствия обстрела Ахтырки: смотрите видео ГСЧС
Последствия ударов БпЛА по Ахтырке
Что известно об обстреле Ахтырки?
В Ахтырке россияне попали в многоэтажку тремя ударными БПЛА. Дом получил масштабные повреждения.
Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки. Развернут штаб, работают пункты несокрушимости.