ГСЧС эвакуировали 35 жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия обстрела Ахтырки?

В результате ударов россиян по 9-этажке в городе Ахтырка Сумской области возник пожар со 2 по 5 этажи.

Спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Все очаги горения в конце концов были ликвидированы, продолжается разбор поврежденных конструкций.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Ахтырки: смотрите видео ГСЧС

Последствия ударов БпЛА по Ахтырке

Что известно об обстреле Ахтырки?