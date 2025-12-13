Софія Нерсесян – представниця України на Дитячому Євробаченні-2025: біографія маленької артистки

Саме вона 13 грудня виступила на сцені Дитячого Євробачення-2025 у Тбілісі. Що відомо про представницю України на пісенному конкурсі – розповідаємо далі на 24 Каналі.

Софія Нерсесян – біографія представниці України на Дитячому Євробаченні-2025

Дівчинка народилася у 2015 році в Києві. Сама Софія каже, що вона народилася в столиці України, але її серце належить двом культурам: українській та вірменській. А все тому, що тато артистки з Вірменії, а мама – з України.

З дитинства Софія обожнює співати. І це не випадково, адже музика в її родині займає місце. Цей талант у неї від тата та дідуся. З боку бабусі рідня Нерсесян пов'язана з Ніною Матвієнко, тож фольклор завжди був важливим для неї.

У Софії дуже рідкісний голос – другий альт, і вона прагне надалі розвиватися, щоб вдосконалювати свої вміння.

Як Софія допомагає військовим?

Під час повномасштабної війни Софія активно займається волонтерство. Вона вже передала на потреби військових понад 13 мільйонів гривень й не збирається зупинятися. У своїй творчості дівчинка постійно наголошує на суспільно важливих питаннях.

Я щиро вдячна всім, хто долучається до благодійності. Ви – справжні герої, які змінюють життя на краще. Кожна гривня, кожна допомога наближає нас до спільної перемоги й робить світ добрішим. Разом ми можемо все!

Цього року дівчинка не вперше була учасницею Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Минулого року вона також пробувала свої сили, однак тоді перемогу здобув Артем Котенко, який на конкурсі посів 3 місце.

Та Євробачення було мрією для Софії й цього року вона її здійснила. У фіналі Нацвідбору Софія виконала пісню "Мотанка", яка не залишила байдужими ні журі, ні глядачів.

Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн

Трек розповідає про потужний український оберіг – мотанку, яку, як повідомила дівчина, вона отримала від військових. Ця пісня є маніфестом про допомогу від усіх дітей України захистити їхні життя.

Від журі Нацвідбору – Влада Дарвіна, Натели Чхартішвілі-Зацаринної та Мішель Андраде Софія отримала 5 балів. А ось українці, які проголосували у Дії, віддали дівчинці найвищий бал – 6. Загалом Нерсесян отримала 11 балів та стала переможницею Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025.