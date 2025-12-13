back button
Софія Нерсесян – представниця України на Дитячому Євробаченні-2025: біографія маленької артистки

Христина Кобак
Основні тези
  • Софія Нерсесян перемогла у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 з піснею "Мотанка" та виступить у Тбілісі 13 грудня.
  • Софія активно займається волонтерством. Дівчинка вже передала понад 13 мільйонів гривень на потреби військових.
Софія Нерсесян / Фото з інстаграму Євробачення

12 жовтня відбувся фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025. За результатами голосування журі та глядачів, перемогу здобула юна співачка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка".

Саме вона 13 грудня виступила на сцені Дитячого Євробачення-2025 у Тбілісі. Що відомо про представницю України на пісенному конкурсі – розповідаємо далі на 24 Каналі.

До теми Про що пісня "Мотанка", з якою Україна поїхала на Дитяче Євробачення-2025

Дівчинка народилася у 2015 році в Києві. Сама Софія каже, що вона народилася в столиці України, але її серце належить двом культурам: українській та вірменській. А все тому, що тато артистки з Вірменії, а мама – з України.

З дитинства Софія обожнює співати. І це не випадково, адже музика в її родині займає місце. Цей талант у неї від тата та дідуся. З боку бабусі рідня Нерсесян пов'язана з Ніною Матвієнко, тож фольклор завжди був важливим для неї.

У Софії дуже рідкісний голос – другий альт, і вона прагне надалі розвиватися, щоб вдосконалювати свої вміння.

Під час повномасштабної війни Софія активно займається волонтерство. Вона вже передала на потреби військових понад 13 мільйонів гривень й не збирається зупинятися. У своїй творчості дівчинка постійно наголошує на суспільно важливих питаннях.

Я щиро вдячна всім, хто долучається до благодійності. Ви – справжні герої, які змінюють життя на краще. Кожна гривня, кожна допомога наближає нас до спільної перемоги й робить світ добрішим. Разом ми можемо все!
– казала Софія в інтерв'ю Status magazine.

Цього року дівчинка не вперше була учасницею Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Минулого року вона також пробувала свої сили, однак тоді перемогу здобув Артем Котенко, який на конкурсі посів 3 місце.

Та Євробачення було мрією для Софії й цього року вона її здійснила. У фіналі Нацвідбору Софія виконала пісню "Мотанка", яка не залишила байдужими ні журі, ні глядачів.

Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн

Трек розповідає про потужний український оберіг – мотанку, яку, як повідомила дівчина, вона отримала від військових. Ця пісня є маніфестом про допомогу від усіх дітей України захистити їхні життя.

Від журі Нацвідбору – Влада Дарвіна, Натели Чхартішвілі-Зацаринної та Мішель Андраде Софія отримала 5 балів. А ось українці, які проголосували у Дії, віддали дівчинці найвищий бал – 6. Загалом Нерсесян отримала 11 балів та стала переможницею Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025.