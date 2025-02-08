Національний відбір на Євробачення проходить у форматі масштабного телеконцерту. На сцені конкурсу виступили не тільки фіналісти конкурсу, але й зірки попередніх років, передає 24 Канал.

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Після номерів усіх учасників на сцені з'явився представник України на Дитячому Євробаченні-2024 – Артем Котенко.

Юний співак виступив з треком Hear Me Now та перфомансом на важливу тему – незаконної й насильницької депортації дітей Росією. До нього на сцені доєдналась музична продюсерка Дитячого Євробачення Світлана Тарабарова.

Наприкінці виступу Артем Котенко не стримав емоцій та розплакався. Його розчулила складна тема, про яку він співає у своїй композиції.



Артем Котенко / Скриншот з трансляції

TARABAROVA і Артем Котенко – Hear me now: дивіться відео онлайн

Артем Котенко на Дитячому Євробаченні

Фінал Дитячого Євробачення відбувся в Іспанії 16 листопада 2024 року. Тоді переміг представник Грузії – Андрія Путкарадзе.

12-річний Артем Котенко з Сумщини був представником України. Він посів 3-тє місце, отримавши 203 бали. Це один з найкращих результатів представників України на конкурсі за останні роки.