Цьогоріч у суддівських кріслах сидять Сергій Танчинець, Джамала та Катерина Павленко, яких вже представили глядачам. Який образ для фіналу обрала солістка гурту Go_A, розповість 24 Канал.

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Катерина Павленко з'явилася на Національному відборі на Євробачення-2025 у досить ефектному вбранні. Найбільшу увагу привернула її зелена шуба, під яку співачка одягнула сукню темнішого відтінку. Свій образ солістка гурту Go_A доповнила прикрасами: кольє та сережками. Не менш яскравими були і її макіяж та зачіска.



Катерина Павленко у фіналі Нацвідбору-2025 / Скриншот з відео

Зазначимо, що згодом Павленко зняла свою шубу та показала чорні лакові рукавички.



Солістка гурту Go_A Катерина Павленко / Скриншот з відео

Варто зазначити, що Катерина Павленко разом з іншими українськими артистами відкрила Національний відбір на Євробачення 2025. Вони влаштували яскраве шоу, переспівавши пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Приєдналися до виступу і фіналісти цьогорічного пісенного конкурсу.